Esta es la forma en la que puede consultar dónde tiene que presentar la prueba Saber 11.° en Bogotá

Miles de estudiantes de grado 11.° en Bogotá presentarán este domingo 26 de julio la prueba Saber 11.°, el examen de Estado aplicado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), uno de los requisitos más importantes para quienes aspiran a ingresar a la educación superior.

TransMiCable de Ciudad Bolívar dejó de operar temporalmente por una falla técnica

La Secretaría de Educación de Bogotá recordó que las citaciones ya se encuentran disponibles y pueden consultarse a través del portal oficial del Icfes. En ese documento cada estudiante encontrará la información sobre el sitio donde debe presentar el examen, así como la fecha, el horario y demás datos necesarios para la jornada.

Las autoridades recomendaron revisar cuidadosamente la información de la citación, planear el desplazamiento con tiempo y llegar con anticipación al lugar asignado. La aplicación de la prueba comenzará a las 7:00 a. m., por lo que se aconseja estar en el sitio al menos 15 minutos antes del inicio.

¿Cómo consultar el lugar de presentación de la prueba?

Para conocer el sitio donde presentará el examen, el estudiante debe:

Ingresar al portal oficial del Icfes.

Acceder a la sección de citaciones de las pruebas Saber 11.°.

Iniciar sesión con el usuario y la contraseña registrados.

Descargar la citación, donde aparecerán la dirección del sitio de aplicación, la fecha y el horario del examen.

El Icfes recordó que los estudiantes deben llevar únicamente los elementos permitidos para el desarrollo del examen: lápiz n.° 2, tajalápiz, borrador y documento de identidad original.

En el caso de ciudadanos extranjeros residentes en Colombia, será válido presentar la cédula de extranjería o el Permiso por Protección Temporal (PPT), junto con el documento de identidad del país de origen. Los documentos digitales autorizados por la Registraduría deberán exhibirse desde la aplicación oficial, ya que no se aceptarán fotografías ni impresiones.

Pico y placa en Bogotá: restricción para la semana del 21 al 26 de julio

Asimismo, la entidad reiteró que está prohibido el uso de teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico durante la aplicación de la prueba. Quienes lleven estos elementos deberán dejarlos en una bolsa de seguridad y solo podrán recuperarlos al finalizar la jornada.

Las pruebas Saber 11.° permiten evaluar las competencias adquiridas por los estudiantes durante la educación media y sus resultados son utilizados por universidades y diferentes programas de acceso a la educación superior, además de servir como insumo para medir la calidad del sistema educativo en el país.