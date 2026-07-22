¿Qué dice el horóscopo de Nana Calistar para hoy, 22 de julio? Estas son las predicciones

Los horóscopos de Nana Calistar continúan siendo de los contenidos más consultados por quienes buscan una guía sobre lo que podría depararles el día.

A través de sus predicciones, la astróloga comparte mensajes dirigidos a cada uno de los signos del zodiaco, abordando temas relacionados con el amor, el trabajo, la salud y las relaciones personales.

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Para este miércoles 22 de julio, Nana Calistar publicó un nuevo pronóstico con recomendaciones y advertencias para los 12 signos.

Sus interpretaciones buscan orientar a los lectores frente a las decisiones que podrían tomar durante la jornada y anticipar los cambios o situaciones que podrían presentarse en distintos aspectos de la vida cotidiana.

Los seguidores del horóscopo pueden encontrar respuestas en las predicciones de Nana Calistar para hoy. Foto: captura de pantalla tomada de twitter @NanaCalistar

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

“Tu intuición estará mucho más despierta de lo normal y, aunque muchas veces te haces el fuerte y dices que no crees en esas cosas, en esta ocasión te sorprenderá la manera en que ciertas señales comenzarán a cumplirse”.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

“No todo el que te halaga quiere verte crecer; algunos solo buscan sacar provecho de tu experiencia, de tu dinero o de los contactos que has construido con tanto esfuerzo”.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

“En estos días tendrás los sentimientos a flor de piel y es ahora cuando comenzarás a darte cuenta de quién realmente está a tu lado y quién solo busca aprovecharse de ti. La vida suele hacer limpieza de personas cuando más lo necesitas, aunque al principio duela”.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

“El pasado volverá a ser parte de tu vida, pues una persona que en otro tiempo ocupó un lugar privilegiado regresará, pero debes estar alerta para no permitir que la costumbre te haga confundir una segunda oportunidad con un retroceso”.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

“Tienes la mala costumbre de echarte la culpa hasta de errores que ni son tuyos. Hay situaciones que simplemente no dependen de ti, así que suelta esa necesidad de querer arreglarle la vida a todo el mundo”.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

“Mantente atento, pues comenzarás a sentir cariño por amistad y es en ese punto donde tendrás que poner a trabajar la mente y no el corazón. No confundas la costumbre con amor ni la atención con interés verdadero”.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

“En estos días comenzarán a pasar movimientos importantes dentro de tu trabajo y, aunque en un principio estos podrían sacarte de tu zona de confort, la realidad es que terminarán dejándote un muy buen sabor de boca”.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

“Dentro de aquellos asuntos relacionados con el dinero, será mejor que vayas con calma, pues las prisas podrían llevarte a cometer errores que después costaría mucho trabajo corregir”.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

“No debes detenerte por esperar a nadie, pues hay personas que avanzan más rápido que otras, y el compararte con los demás es perder tiempo y energía en una carrera que nunca ha sido la tuya”.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

“En tu vida está muy próxima a comenzar una historia de amor, la cual podría comenzar en cualquier momento. Una conversación casual en redes sociales, un mensaje inesperado o alguien que reaparezca por internet despertará tu curiosidad”.

Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistartv

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

“Debes recordar que, cuando alguien cambia demasiado su forma de tratarte, cuando cualquier cosa termina en discusión o pareciera que solo busca motivos para hacerte enojar, es momento de preguntarte si realmente vale la pena seguir desgastándote”.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“La felicidad ha estado mucho más cerca de lo que imaginas, pero tú sigues buscándola donde nunca ha existido. Ya es momento de abrir bien los ojos y darte cuenta de que las mejores oportunidades están frente a ti”.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.