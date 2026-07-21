Nana Calistar lanzó sus predicciones para este 21 de julio: esto viene para su signo

Las predicciones de Nana Calistar continúan siendo una de las consultas más populares entre quienes buscan conocer qué les depara el destino en temas como el amor, el trabajo, la salud y el dinero.

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Gracias a su estilo directo y a los mensajes que comparte para cada signo del zodiaco, la astróloga ha logrado consolidar una amplia comunidad de seguidores que espera diariamente sus recomendaciones.

Para este 21 de julio, Nana Calistar dio a conocer un nuevo horóscopo con advertencias, consejos y oportunidades que podrían marcar el rumbo de la jornada.

Los seguidores del horóscopo pueden encontrar respuestas en las predicciones de Nana Calistar para hoy. Foto: captura de pantalla tomada de twitter @NanaCalistar

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

“Una amistad llegará cuando menos lo esperas y, aunque al principio pensarás que será una relación más del montón, terminará enseñándote una manera completamente distinta de ver las cosas”.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

“Es verdad que algunas despedidas duelen, pero también existen aquellas que liberan y precisamente una de ellas está por presentarse en tu vida. Una amistad comenzará a alejarse o simplemente dejará de formar parte de tu rutina”.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

“Es importante estar alerta y no esperar que las cosas sean sencillas, pues habrá días en los que sentirás que todo se acomoda a tu favor y otros en los que parecerá que el universo decidió ponerte a prueba”.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

“Después de tantos tropiezos, por fin comienza una etapa donde sentirás que las aguas empiezan a tranquilizarse. No significa que desaparecerán todos los problemas, pero sí que aprenderás a manejarlos”.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

“Existen cambios que llegan para tu economía y será ahora que ciertos asuntos económicos se acomodan, y debes estar alerta porque aparecerá una oportunidad para ganar un dinerito extra o recuperar un dinero que ya dabas por perdido”.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

“Es momento de que dejes de sufrir por cosas que no pasan. Tienes una imaginación tan poderosa que a veces tú solo te inventas problemas, peleas, traiciones y abandonos, y cuando llega la realidad resulta que nada era como pensabas”.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

“Es momento de que dejes de tenerle miedo a los cambios, pues llevas demasiado tiempo esperando que la vida se transforme mientras tú sigues haciendo exactamente lo mismo”.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

“Es momento de hacer esa limpieza profunda que tanto llevas postergando, pero no solo de tu casa, sino también de tu vida. No puedes seguir acumulando cosas rotas o que nunca usas”.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

“Toma en cuenta que comenzarás a sentir que poco a poco regresa esa complicidad que parecía perdida con tu pareja, pero si estás soltero, alguien aparecerá para sacarte sonrisas cuando menos lo esperabas”.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

“Ya fue suficiente bajar tu nivel para encajar en donde no debes estar y con quien no debes estar. Quien de verdad te aprecia jamás te va a pedir que dejes de brillar para no incomodarlo”.

Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistartv

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

“Debes estar a la expectativa, pues si se abre esa puerta que tanto esperabas, debes tomar la iniciativa y dejar de lado esa mala costumbre de analizar tanto las cosas”.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“Este martes llega con fuertes movimientos para ti, y no todos serán como lo esperas, pues los chismes estarán más vivos que nunca y, para acabarla de amolar, podrían venir de alguien que jamás imaginaste”.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.