Piter Albeiro reaccionó a decisión económica que tomó Daniel Briceño con Deisy Guanaro, víctima de las Farc

Daniel Briceño, quien obtuvo la mayor votación en las recientes elecciones legislativas, se ha consolidado como una de las principales figuras del Centro Democrático y uno de los congresistas más activos en el control político al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Tras asumir su curul, el legislador anunció una de las primeras decisiones que adoptará durante su periodo en el Congreso. A través de su cuenta oficial de X informó que destinará la totalidad de su prima especial mensual como congresista durante el primer año a apoyar a Deisy Dorelly Guanaro, víctima de Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc.

Según explicó Briceño, el dinero será utilizado para impulsar un emprendimiento liderado por Guanaro. Además, el proyecto contará con el acompañamiento del empresario Mario Hernández, quien brindará asesoría y orientación para fortalecer la iniciativa y contribuir a la creación de una empresa sostenible.

Ante esta decisión, varias figuras se pronunciaron a través de redes sociales, expresando su pensar con respecto a las acciones que comunicó el congresista a través de la cuenta de X, donde suele hablar de temas que rodean al país.

Uno de los que comentó sobre la noticia fue Piter Albeiro, que no dudó en reaccionar a través de su perfil oficial, manifestando lo que pensaba acerca de este paso que daba Briceño.

El empresario citó el video del político y mencionó que el país necesitaba más personas como él, teniendo en cuenta el gesto que quiso tener con aquella mujer, víctima de los grupos armados.

“Más políticos como Daniel Briceño”, escribió en el post que realizó, etiquetando la cuenta del hombre.

Es importante destacar que la mujer reaccionó también y comentó que se enteró de este gesto a través de plataformas digitales, lo que causó mayor asombro en los usuarios que vieron la noticia en este tipo de espacios.