Daniel Briceño anuncia que entregará su prima mensual especial a Deisy Dorelly Guanaro, víctima de Sandra Ramírez, de las Farc

Daniel Briceño, el congresista más votado del país tras las recientes elecciones legislativas, ha sido uno de los alfiles más fuertes del Centro Democrático, partido al que pertenece y bajo el cual ha hecho distintas labores políticas, entre las que se encuentra la de control y regulación al actual Gobierno de Gustavo Petro.

Daniel Briceño, representante electo, cuestiona esquema de seguridad que le entregó la UNP a Beto Coral

Hace algunos días, Briceño anunció lo que sería una de sus primeras actuaciones como congresista. A través de su cuenta oficial de X, el representante aseguró que este primer año le entregará la prima especial mensual de congresista a Deisy Dorelly Guanaro, víctima de la señora Sandra Ramírez, de las FARC.

Dichos recursos serán destinados específicamente para que Deisy pueda montar su emprendimiento. Esta tarea será acompañada de la mano del empresario Mario Hernández, quien le ayudará enseñándole a crear empresa.

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