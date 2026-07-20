Tormenta política tras la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado: “El petrouribismo acaba de nacer”

Con una votación de 56 contra 45, Honorio Henríquez derrotó a Alfredo Deluque y se convirtió en el presidente del Senado de la República, contra todo pronóstico, lo que representó la primera derrota política del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en el Congreso.

La raíz de la derrota es una alianza entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Gustavo Petro, quienes unieron al Centro Democrático y al Pacto Histórico para respaldar a Henríquez.

Esto generó una tormenta política con múltiples reacciones desde todos los frentes, dado que el cuatrienio empieza con una dura derrota para el gobierno entrante y una unión inesperada entre dos contradictores.

Jairo Ladino, excandidato a la Cámara de Representantes de Salvación Nacional y hombre cercano al gobierno entrante, le puso nombre a la alianza.

Primer golpe para gobierno de @ABDELAESPRIELLA, gracias a alianza con el pacto histórico, Honorio Enríquez es presidente del senado.



El Petrouribismo acaba de nacer. — Jairo Ladino (@JairoLadino_) July 21, 2026

"Primer golpe para gobierno de Abelardo De La Espriella, gracias a alianza con el Pacto Histórico, Honorio Enríquez es presidente del Senado. El petrouribismo acaba de nacer", manifestó en sus redes sociales.

Por otro lado, Iván Cepeda, quien votó por Henríquez, publicó en su cuenta de X: “Primera derrota de De La Espriella”.

PRIMERA DERROTA DE DE LA ESPRIELLA https://t.co/w4p8IT0cgr — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) July 21, 2026

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien activamente promovió a Henríquez para la presidencia del Senado, se manifestó en redes sociales.

“El Senado eligió presidente a Honorio Henríquez, ciudadano mesurado, transparente, garantía para el correcto discurrir democrático. Muchas gracias a todos quienes confiaron en él, y le hará bien a Colombia", trinó.

El Senado eligió presidente a Honorio Henríquez, ciudadano mesurado, transparente, garantía para el correcto discurrir democrático. Muchas gracias a todos quienes confiaron en él, y le hará bien a Colombia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 21, 2026

Roy Barreras también opinó: “Ningún Presidente electo en los últimos 30 años había sido derrotado en la elección del primer presidente de Senado, que es quien lo posesiona y le impone la banda presidencial".

Ningún Presidente electo en los últimos 30 años había sido derrotado en la elección del primer

Presidente de Senado que es quien lo posesiona y le impone la banda presidencial. — Roy Barreras (@RoyBarreras) July 21, 2026

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