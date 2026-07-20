La pelea por presidir el Senado se dará bajo vigilancia de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación conformó una comisión especial para hacer seguimiento a la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, proceso que se realizará este 20 de julio durante la instalación de una nueva legislatura del Congreso.

La decisión fue comunicada por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, al presidente del Senado, Lidio García Turbay, mediante una carta en la que explicó que la actuación se enmarca en la función preventiva otorgada al Ministerio Público por el artículo 277 de la Constitución.

Gustavo Petro y Álvaro Uribe, unidos para elegir a Honorio Henríquez como presidente del Senado, en contra de Abelardo De La Espriella

La comisión estará integrada por Idayris Yolima Carrillo Pérez, procuradora delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática, y José María Sarmiento Ortiz, procurador delegado para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales.

Los funcionarios actuarán en representación del Ministerio Público y observarán el desarrollo de las votaciones mediante las cuales los congresistas escogerán a los integrantes de las mesas directivas de ambas corporaciones.

La plenaria del Congreso se alista para elegir a sus nuevas directivas. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Con esta medida, la Procuraduría busca verificar que el procedimiento se adelante con transparencia, respeto por las normas y garantías para los participantes. La elección de los nuevos presidentes y vicepresidentes del Senado y la Cámara marcará el inicio del periodo legislativo y definirá quiénes conducirán los debates y la agenda del Congreso durante el próximo año.

La elección de la mesa directiva del Senado y en particular de su presidente, tiene un interés excepcional porque quien resulte elegido presidirá el Congreso durante la posesión de Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto, y será el encargado de tomarle el juramento como presidente de la República. La Ley 5 de 1992 establece que corresponde al Congreso en pleno posesionar al jefe de Estado, y el protocolo tradicional dispone que el juramento sea recibido por el presidente del Congreso.

“Estoy muy confiado”: Alfredo Deluque habla de la presidencia del Senado e insiste en que hay una alianza entre Uribe y Petro

El asunto adquiere mayor relevancia por la tensa transición entre Gustavo Petro y De la Espriella. Petro anunció que no asistirá a la ceremonia ni reconocerá públicamente al mandatario electo, mientras que el nuevo jefe de Estado ha planteado posesionarse en una guarnición militar, una propuesta que ha abierto un debate jurídico y político sobre el lugar de la ceremonia. El nuevo presidente del Senado tendrá, por tanto, un papel decisivo en la organización y conducción de ese acto institucional.

Además, la disputa refleja una fractura dentro de la derecha. Honorio Henríquez cuenta con el respaldo del Centro Democrático y de Álvaro Uribe, mientras Alfredo Deluque es apoyado por el presidente electo. En un Senado fragmentado, el Pacto Histórico, que tiene la bancada más numerosa, puede terminar definiendo la elección.

Portada de SEMANA Foto: semana

Por eso, la votación no solo definirá quién dirige el Senado: también mostrará con qué fuerzas políticas podrá gobernar De la Espriella y cómo comenzará la relación entre el nuevo Ejecutivo y el Congreso.