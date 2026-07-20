Gustavo Petro y Álvaro Uribe, unidos para elegir a Honorio Henríquez como presidente del Senado, en contra de Abelardo De La Espriella

A pocas horas de que se instale el nuevo Congreso de la República, elegido el pasado 8 de marzo, continúan las reuniones entre las diferentes bancadas para definir la puja por la presidencia del Senado.

Así están las cuentas de la carrera por la presidencia del Senado de la República: Alfredo Deluque tendría respaldo necesario para ganar

Altas fuentes del Pacto Histórico le confirmaron a SEMANA que la bancada del Senado de esa colectividad votará por el congresista Honorio Henríquez, senador postulado por el partido Centro Democrático.

Esto significa que el petrismo y el uribismo, a pesar de las grandes diferencias ideológicas, harían una alianza para elegir la nueva mesa directiva de la corporación este lunes, 20 de julio.

La alianza, pese a sus contradicciones, tendría el objetivo de derrotar a Alfredo Deluque, el senador del partido de La U y candidato del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Los senadores Alfredo Deluque y Honorio Henríquez. Foto: Semana

Sin embargo, las mayorías se siguen configurando a favor del congresista del partido de La U. Deluque tiene el respaldo en bloque de tres partidos clave: La U (8 senadores), Conservador (9) y Liberal (13).

Esto suma 30 votos seguros a favor del senador de La Guajira. A estos se suman los de Salvación Nacional, que cuenta con 4 curules, y Cambio Radical, que tiene 7 escaños en el Senado, para un total de 41 votos.

El congresista también cuenta con 10 votos de la coalición Alianza por Colombia, sin contar a Jota Pe Hernández, quien anunció su respaldo a Honorio Henríquez, y con el senador de AICO.

Esos 11 apoyos adicionales le permitirían llegar a 52 votos, justo la mayoría requerida si asisten los 103 senadores.

Henríquez, por su parte, cuenta con el respaldo de su bancada, integrada por 17 senadores, y el del senador Jota Pe Hernández.