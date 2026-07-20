Gustavo Petro y Álvaro Uribe, unidos para elegir a Honorio Henríquez como presidente del Senado, en contra de Abelardo De La Espriella

A pocas horas de que se instale el nuevo Congreso de la República, elegido el pasado 8 de marzo, continúan las reuniones entre las diferentes bancadas para definir la puja por la presidencia del Senado.
Altas fuentes del Pacto Histórico le confirmaron a SEMANA que la bancada del Senado de esa colectividad votará por el congresista Honorio Henríquez, senador postulado por el partido Centro Democrático.
Esto significa que el petrismo y el uribismo, a pesar de las grandes diferencias ideológicas, harían una alianza para elegir la nueva mesa directiva de la corporación este lunes, 20 de julio.
La alianza, pese a sus contradicciones, tendría el objetivo de derrotar a Alfredo Deluque, el senador del partido de La U y candidato del presidente electo, Abelardo De La Espriella.
Sin embargo, las mayorías se siguen configurando a favor del congresista del partido de La U. Deluque tiene el respaldo en bloque de tres partidos clave: La U (8 senadores), Conservador (9) y Liberal (13).
Esto suma 30 votos seguros a favor del senador de La Guajira. A estos se suman los de Salvación Nacional, que cuenta con 4 curules, y Cambio Radical, que tiene 7 escaños en el Senado, para un total de 41 votos.
El congresista también cuenta con 10 votos de la coalición Alianza por Colombia, sin contar a Jota Pe Hernández, quien anunció su respaldo a Honorio Henríquez, y con el senador de AICO.
Esos 11 apoyos adicionales le permitirían llegar a 52 votos, justo la mayoría requerida si asisten los 103 senadores.
Henríquez, por su parte, cuenta con el respaldo de su bancada, integrada por 17 senadores, y el del senador Jota Pe Hernández.