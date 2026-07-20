Miguel Ángel Sánchez fue elegido secretario general de la Cámara de Representantes

Miguel Ángel Sánchez, abogado santandereano, fue elegido secretario general de la Cámara de Representantes. Reemplazará a Jaime Luis Lacouture, quien ostenta el cargo desde 2022.

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Sánchez es abogado, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, y magíster en Democracia y Buen Gobierno de la Universidad de Salamanca.

Antes fue secretario general del Partido Liberal entre 2017 y 2022, así como consultor de varias entidades gubernamentales.

En la postulación, el Partido Liberal destacó: “Su compromiso con los principios liberales son prenda de garantía para que los valores democráticos y el ejercicio de la acción libre del disenso, tan necesarios para el entendimiento institucional del Estado De Derecho, sean profundizados y respetados“.