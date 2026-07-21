Álvaro Uribe celebró primera victoria ante el ‘abelardismo’ con elección del presidente del Senado: “Gracias a los que confiaron en él”

El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a la elección del senador Honorio Henríquez como nuevo presidente del Senado de la República y destacó sus cualidades personales y políticas tras la votación que lo llevó a dirigir la corporación durante el nuevo periodo legislativo.

Honorio Henríquez, el candidato de Álvaro Uribe, ganó la presidencia del Senado con el apoyo del Pacto Histórico de Gustavo Petro

A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario aseguró que Henríquez representa una garantía para el adecuado funcionamiento del Congreso y del debate democrático.

“El Senado eligió presidente a Honorio Henríquez, ciudadano mesurado, transparente, garantía para el correcto discurrir democrático. Muchas gracias a todos quienes confiaron en él, y le hará bien a Colombia”, escribió Uribe.

El cruce de mensajes entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro que pavimentó el triunfo de Honorio Henríquez como presidente del Senado: esta es la historia

Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Honorio Henríquez, Abelardo De La Espriella Foto: SEMANA

El mensaje constituye uno de los primeros pronunciamientos del líder del Centro Democrático luego de la elección, en la que Henríquez obtuvo el respaldo mayoritario de la plenaria para asumir la presidencia del Senado.

Uribe no solo felicitó al nuevo presidente de la corporación, sino que se anotó un primer punto ante el gobierno entrante del presidente electo Abelardo De La Espriella, quien impulsó abiertamente la candidatura del senador del Partido de la U, Alfredo Deluque.

Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Vélez Foto: SEMANA

Henríquez obtuvo 56 votos frente a los 45 respaldos que alcanzó el senador del Partido de la U, Alfredo Deluque, el candidato que había sido ungido por el presidente electo, Abelardo De La Espriella. En total se presentaron 102 votos. Uno de ellos fue en blanco.

Ahora será el ministro del Interior designado por Abelardo De La Espriella, Rodrigo Lara, quien deberá buscar las mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes para asegurar la agenda legislativa del mandatario electo.