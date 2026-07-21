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Presidente Petro manda sorpresivo mensaje a los cristianos: “El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda”

El jefe de Estado también compartió una imagen en la publicación que hizo.

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Redacción Confidenciales
21 de julio de 2026 a las 10:06 a. m.
El presidente Gustavo Petro durante el Desfile Militar del 20 de julio en Bogotá.
El presidente Gustavo Petro durante el Desfile Militar del 20 de julio en Bogotá. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro sorprendió al enviarle un mensaje a la comunidad cristiana, un día después de lo que fue su discurso del 20 de julio en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia.

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A través de su cuenta de X, el jefe de Estado se refirió a lo que dijo Jesús.

Cristiano que tenga odio en su corazón no leyó el mensaje de Jesús sobre la luz, el amor y la vida“, escribió.

El mandatario agregó en su publicación: “El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda“.

Además, estas mismas palabras fueron las que compartió en una imagen de fondo azul, lo que ha desatado varias reacciones en la mencionada red social.