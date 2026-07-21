Presidente Petro manda sorpresivo mensaje a los cristianos: “El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda”

El presidente Gustavo Petro sorprendió al enviarle un mensaje a la comunidad cristiana, un día después de lo que fue su discurso del 20 de julio en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia.

11 frases de Gustavo Petro el 20 de julio: un “segundo grito de independencia”, “Cepeda es el presidente” y “me despido, por ahora”

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado se refirió a lo que dijo Jesús.

“Cristiano que tenga odio en su corazón no leyó el mensaje de Jesús sobre la luz, el amor y la vida“, escribió.

El mandatario agregó en su publicación: “El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda“.

Además, estas mismas palabras fueron las que compartió en una imagen de fondo azul, lo que ha desatado varias reacciones en la mencionada red social.