Presidente designado de ProColombia llegó al ‘AI Business Summit’ para hablar de las oportunidades de inversión y desarrollo en Colombia

Jaime Andrés Uribe, presidente designado de ProColombia por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, participó este martes en el ‘AI Business Summit, la IX Conferencia Internacional de Emprendimiento, Innovación y Liderazgo para el Desarrollo Económico y Social’, realizada en Medellín, donde expuso los principales lineamientos de la visión que busca impulsar desde la entidad.

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Presidente designado de ProColombia Juan Andrés Uribe asistió al Artificial Intelligence Business Summit. Foto: Artificial Intelligence Business Summit.

Durante su intervención, Uribe afirmó que asumirá el liderazgo de ProColombia con el propósito de fortalecer la proyección internacional del país, promover el talento colombiano y consolidar a Colombia como un destino estratégico para la inversión extranjera.

“Nuestra visión es clara: posicionar a Colombia como un destino estratégico, confiable y vibrante para la inversión extranjera, articulando esfuerzos que transformen el territorio e impulsen el desarrollo económico de cada una de nuestras regiones“, aseguró.

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Presidente designado de ProColombia Juan Andrés Uribe junto a Stewart Tuttle, consejero para Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Foto: Artificial Intelligence Business Summit.

El presidente designado también destacó el papel de Medellín como un eje de innovación y señaló que la ciudad será protagonista en las iniciativas de articulación internacional que buscará desarrollar ProColombia.

Además, planteó que la entidad debe convertirse en las “alas de la patria”, llevando la innovación y el potencial productivo del país a nuevos mercados.

Presidente designado de ProColombia Juan Andrés Uribe asistió al Artificial Intelligence Business Summit. Foto: Artificial Intelligence Business Summit.

El ‘AI Business Summit’ reunió a más de 1.600 empresarios, emprendedores, inversionistas, académicos y expertos nacionales e internacionales para debatir sobre el impacto de la inteligencia artificial en los negocios, la productividad y la competitividad.

El encuentro incluyó conferencias, paneles y espacios de relacionamiento empresarial, y contó con la participación de Stewart Tuttle, consejero para Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, quien destacó la importancia de la cooperación entre ambos países en materia de innovación, emprendimiento y transformación tecnológica.