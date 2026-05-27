Colombia continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos con mayor crecimiento en América Latina. Entre agosto de 2022 y marzo de 2026, el país recibió más de 23 millones de visitantes internacionales no residentes, impulsado por una estrategia enfocada en conectividad aérea, promoción internacional, turismo sostenible y fortalecimiento regional.

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Las cifras fueron presentadas por ProColombia con base en datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Migración Colombia, entidades que destacan el turismo como uno de los sectores con mayor dinamismo económico en el país.

Uno de los factores que más impulsó el crecimiento fue la expansión de la conectividad internacional. Durante ese periodo comenzaron operaciones 82 nuevas rutas aéreas internacionales, mientras la oferta aérea superó las 48 millones de sillas y más de 260.000 frecuencias internacionales.

Además, en 2025 Colombia alcanzó más de 1.600 frecuencias aéreas semanales y más de 300.000 sillas disponibles en una semana típica, fortaleciendo la conexión con mercados estratégicos como Estados Unidos, México, Chile, Brasil, Canadá y España.

La llegada de aerolíneas como Emirates, Edelweiss, World2Fly y GOL permitió ampliar la presencia del país en mercados como Emiratos Árabes Unidos y Suiza. Ese trabajo llevó a que Colombia fuera reconocida recientemente en los premios Routes Americas 2026 como mejor destino en la categoría “Destination”.

También se muestra un cambio en el perfil del viajero internacional, con una demanda creciente de experiencias relacionadas con naturaleza, gastronomía, cultura, bienestar y turismo de lujo.

Destinos como Cartagena, Bogotá, Barú, el Eje Cafetero, Guatavita, Villa de Leyva y Guatapé han fortalecido su oferta premium, mientras hoteles como Four Seasons Casa Medina Bogotá, Sofitel Legend Santa Clara y Las Islas hacen parte de la estrategia para atraer turistas de alto gasto.

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El turismo marítimo y fluvial también comenzó a ganar protagonismo. En 2023, Royal Caribbean retomó operaciones de embarque en Cartagena después de una década y posteriormente AmaWaterways puso en marcha el primer crucero de lujo sobre el río Magdalena, conectando destinos como Mompox, Magangué y Palenque.

Además, entre agosto de 2022 y marzo de 2026, Colombia captó 2.173 eventos internacionales y más de 51.700 personas participaron en programas de formación turística impulsados por ProColombia en los 32 departamentos del país.