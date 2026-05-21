Anuncian talleres internacionales sobre turismo médico; estos son los detalles

El Ministerio de Comercio invitó este jueves, 21 de mayo, a los actores del sector turístico vinculados al turismo médico a participar en el ciclo de talleres virtuales sobre esta materia, en el marco de una iniciativa desarrollada en articulación con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia) y la Agencia Tailandesa de Cooperación Internacional (TICA).

“Tailandia es uno de los destinos de turismo médico más reconocidos del mundo, por eso la importancia de que, a través de siete sesiones virtuales lideradas por profesores de la Faculty of Hospitality and Tourism de la Prince of Songkla University, los participantes puedan conocer experiencias y buenas prácticas relacionadas con atención a pacientes internacionales, excelencia médica y diagnóstica, regulación, promoción de destino, atracción de inversión, economía del sector y mecanismos de coordinación entre actores públicos y privados”, señaló el Ministerio.

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Los talleres gratuitos se realizarán en inglés y estarán dirigidos a actores del sector turismo relacionados con la subtipología de turismo médico.

Cronograma de sesiones

25 de mayo | 7:00 p.m. – 9:00 p.m.

Casos de éxito y buenas prácticas en atención a turistas médicos, agencias de viaje y seguros

26 de mayo | 7:00 a.m. – 9:00 a.m.

Excelencia médica y diagnóstica aplicada al turismo médico

28 de mayo | 7:00 p.m. – 9:00 p.m.

Política, normas y estándares de calidad del turismo médico y de bienestar

2 de junio | 7:00 a.m. – 9:00 a.m.

Promoción estratégica del turismo médico y de bienestar

4 de junio | 7:00 a.m. – 9:00 a.m.

Estrategias de inversión para el turismo médico

9 de junio | 7:00 a.m. – 9:00 a.m.

Economía del turismo médico y de bienestar

11 de junio | 7:00 a.m. – 9:00 a.m.

Mecanismos de coordinación entre hospitales, hoteles, aseguradoras y entidades públicas

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del formulario dispuesto para ello.

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La iniciativa es desarrollada en articulación con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia -APC Colombia- y la Agencia Tailandesa de Cooperación Internacional (TICA). Foto de referencia. Foto: El País

Expiden la circular única de calidad turística para fortalecer el sector en Colombia

El Ministerio de Comercio expidió esta semana la circular única de calidad turística, una herramienta que reúne en un solo documento la normatividad, orientaciones y procesos relacionados con la gestión de la calidad de este sector en Colombia.

De acuerdo con el Ministerio, esta circular hace parte de las acciones del Programa Nacional de Calidad Turística, establecido mediante la Resolución 0612 de 2024, y busca fortalecer la competitividad del sector, promover mejores prácticas y facilitar la articulación entre los diferentes actores para lograr un turismo orientado a la excelencia.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, aseguró que esta iniciativa permitirá “avanzar en la consolidación de un turismo más sostenible, seguro y alineado con las necesidades del mercado nacional e internacional”.

“Con la Circular Única de Calidad Turística seguimos fortaleciendo las herramientas para mejorar la prestación de los servicios turísticos, generar confianza en los viajeros y promover estándares de calidad en los territorios”, dijo.