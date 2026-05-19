El país que redujo la duración de estancias sin visa para turistas; esta es la razón

El gobierno tailandés decidió este martes, 19 de mayo, reducir de 60 a 30 días, en la mayoría de los casos, la duración de las estancias sin visa para turistas de más de 90 países, con el objetivo de combatir la criminalidad.

“El sistema actual tiene ventajas, especialmente para la economía, pero permite que algunas personas abusen de él”, declaró en una conferencia de prensa la portavoz del gobierno, Rachada Dhnadirek.

Actualmente, los turistas de más de 90 países —incluidos los del espacio Schengen, Estados Unidos, Israel y Rusia— pueden permanecer hasta 60 días sin visa.

Esta duración había sido ampliada en julio de 2024 para fomentar la recuperación del turismo tras la pandemia de covid.

Ahora se reducirá a 30 días para la mayoría de los países y a 15 días para otros, que serán seleccionados caso por caso, en consulta con las embajadas correspondientes.

Los turistas podrán renovar su visado una vez, dirigiéndose a los servicios migratorios, precisó una portavoz del gobierno.

“Un oficial (de los servicios de inmigración) decidirá sobre la renovación, y los turistas deberán explicar por qué desean permanecer más tiempo”, dijo la portavoz.

El ministro de Relaciones Exteriores, Sihasak Phuangketkeow, explicó la semana pasada que esta medida forma parte de los esfuerzos del gobierno para combatir la criminalidad transnacional.

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Tailandia no apunta a ningún país en particular, sino más bien a individuos que abusan del sistema de visas llevando a cabo actividades ilegales durante su estancia, explicó.

En los últimos meses, varios casos relacionados con extranjeros han tenido amplia repercusión mediática en Tailandia, incluyendo incidentes relacionados con el alcohol o las drogas, escándalos sexuales en público o la explotación de negocios —como hoteles o escuelas privadas— sin los permisos correspondientes.

Las estructuras y las experiencias en Tailandia conquistan a los viajeros. Foto: Getty Images

El sector turístico representa más del 10 % del PIB de Tailandia, pero el número de visitantes aún no recuperó los niveles previos al covid.

El reino del sudeste asiático espera recibir alrededor de 33,5 millones de turistas extranjeros este año, más de tres millones menos de lo previsto inicialmente, debido en particular a la guerra en Oriente Medio.

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Turismo global: proyectan un 2026 de consolidación y nuevas experiencias

ONU Turismo y el World Travel & Tourism Council (WTTC) prevén que, durante 2026, el sector turístico tendrá un crecimiento sostenido y estará marcado por una transformación profunda en los hábitos de consumo.

Según ONU Turismo, las llegadas internacionales crecerían entre el 3 % y el 4 %, consolidando una nueva etapa de expansión moderada. Adicionalmente, de acuerdo con el World Travel & Tourism Council (WTTC), en 2025 el turismo alcanzó una contribución cercana a US$11,6 billones, con un crecimiento anual del 4 %, superando el ritmo de la economía global (2,7 %). Para 2026, se estima que esta dinámica continúe con un crecimiento del 3 %.

“El comportamiento del turista en 2026 está definido por una mayor búsqueda de experiencias significativas. “De acuerdo con Booking, más del 65 % de los viajeros planea hacer viajes espontáneos o de recompensa; el 69 % prioriza experiencias de conexión con la naturaleza y el 71 % busca rutinas personalizadas”, señala Anato.

Asimismo, el 68 % manifiesta interés en planificar sus compras antes del viaje, con preferencia por productos locales. Adicionalmente, ONU Turismo señala que se “consolidarán tendencias como el turismo experiencial, centrado en vivencias auténticas, culturales y de bienestar, además del turismo hedonista, enfocado en el disfrute, las experiencias sensoriales y el bienestar personal como eje del viaje”.

*Con información de AFP