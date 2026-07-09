¿De qué murió la famosa cantante y leyenda del rock Bonnie Tyler?

La música perdió este 9 de julio a una de sus voces más reconocibles. Bonnie Tyler, la cantante galesa que conquistó al mundo con himnos como Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It’s a Heartache, falleció a los 75 años en un hospital de Portugal, donde permanecía bajo tratamiento médico tras sufrir complicaciones derivadas de una cirugía intestinal de emergencia.

La noticia fue confirmada por su familia y su equipo de trabajo mediante un comunicado oficial, en el que señalaron que la artista murió de manera inesperada mientras recibía atención médica por la enfermedad que enfrentaba desde mayo de este año. Semanas antes había sido sometida a una operación de urgencia por una perforación intestinal, procedimiento que obligó a los médicos a inducirle un coma como parte del tratamiento. Aunque posteriormente mostró signos de recuperación y salió del coma, su estado continuó siendo delicado hasta que finalmente se produjo su fallecimiento.

Murió Bonnie Tyler, la cantante británica famosa por ser la voz de “Total Eclipse of the Heart”

Nacida como Gaynor Hopkins el 8 de junio de 1951 en Skewen, Gales, Bonnie Tyler construyó una carrera que se extendió durante más de cinco décadas y que dejó una huella imborrable en la historia del rock y el pop. Curiosamente, la característica que terminó convirtiéndose en su sello artístico fue consecuencia de un problema de salud. En 1977 fue sometida a una cirugía para retirar nódulos de sus cuerdas vocales y, tras no respetar completamente el reposo recomendado, su voz adquirió el tono ronco y desgarrado que terminaría distinguiéndola frente a cualquier otra intérprete.

Su primer gran éxito internacional llegó precisamente ese mismo año con It’s a Heartache, canción que alcanzó los primeros lugares de popularidad en Europa y Estados Unidos y vendió millones de copias. Sin embargo, el momento que la convirtió en un fenómeno global llegó en 1983 con Total Eclipse of the Heart, escrita y producida por Jim Steinman.

Bonnie Tyler, en coma inducido tras ser operada en Portugal: se complicó su estado de salud

La balada no solo alcanzó el número uno en varios países, incluidos Estados Unidos y Reino Unido, sino que se transformó en uno de los sencillos más exitosos de todos los tiempos. Décadas después de su lanzamiento, la canción seguía sumando nuevas generaciones de seguidores y recientemente superó los 1.000 millones de reproducciones entre plataformas como Spotify y YouTube, impulsada incluso por fenómenos astronómicos como los eclipses solares de 2017 y 2024, que devolvieron el tema a las listas de reproducción en todo el mundo.

La influencia de Bonnie Tyler también quedó reflejada en los reconocimientos que recibió durante su trayectoria. Fue nominada en tres oportunidades a los premios Grammy, representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión de 2013 con la canción Believe in Me y, en 2022, fue distinguida como Miembro de la Orden del Imperio Británico por sus aportes a la música, uno de los máximos honores civiles otorgados por el Reino Unido.

Tras conocerse la noticia de su muerte, figuras de la música y el entretenimiento, entre ellas Catherine Zeta-Jones, Rod Stewart, Bryan Adams y Cliff Richard, expresaron públicamente su pesar y recordaron tanto su talento como su calidez humana. Los homenajes coincidieron en una idea: la desaparición de Bonnie Tyler representa el adiós de una artista irrepetible, cuya voz seguirá sonando como una de las más emblemáticas de la historia del rock.