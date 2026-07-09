Jhonny Rivera volvió a convertirse en tema de conversación luego de dar un importante paso en su vida personal. A sus 52 años, el reconocido cantante de música popular contrajo matrimonio con Jenny López, de 23, con quien consolidó una relación que ha estado bajo la atención del público desde que comenzaron su romance.

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La ceremonia se llevó a cabo el pasado 22 de febrero en el corregimiento de Arabia, Risaralda, donde familiares, amigos y allegados acompañaron a la pareja para celebrar su unión. Alrededor de 300 invitados asistieron al evento, que estuvo marcado por la música, la emoción y los momentos especiales compartidos por los recién casados.

Uno de los detalles que más llamó la atención durante la celebración fue la presencia de Luz Mery Galeano, expareja del artista y madre del cantante Andy Rivera. Su asistencia reflejó la buena relación que conserva con Jhonny Rivera, evidenciando el respeto y la cordialidad que han mantenido a lo largo de los años pese al fin de su relación sentimental.

Tras esta celebración, las miradas de los curiosos se posaron en una publicación que realizó la exesposa del artista en su cuenta de Instagram, donde presumió a su amor, el cual llegó a su vida hace un par de años. Galeano se dejó ver en compañía de un hombre, el cual se mostraba muy enamorado de ella.

De acuerdo con lo registrado, dicho post era para desearle un feliz cumpleaños al hombre que la flechó, teniendo un gesto de cariño a través de dichas plataformas digitales. Las fotos plasmaron cómo se demostraban su amor, disfrutando de un ambiente natural y tranquilo.

“Agradecida con la vida por permitirme estar a tu lado, caminar de tu mano y compartir contigo tantos momentos inolvidables. Hoy celebramos una vuelta más al sol de la persona que amo y me siento inmensamente feliz de poder vivir este día contigo. Que la vida te siga regalando salud, alegría y muchos sueños cumplidos. Feliz cumpleaños, amor de mi vida”, escribió.

No obstante, tras las imágenes, Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, reaccionó al contenido, deseándole un feliz nuevo año de vida a Jorge, la pareja de Luz Mary Galeano.

“Hermosos ❤️ feliz cumpleaños, Jorge!!!”, escribió la cantante en el post.

Este gesto demostró que entre ambas había muy buena relación, al punto de alegrarse por los momentos de la vida que pasaban.