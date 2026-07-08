Justin Bieber se une a Shakira, Madonna y BTS para el histórico ‘show’ de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La final de la Copa Mundo 2026 se acerca y los preparativos para este importante evento se siguen llevando a cabo. Este miércoles 8 de julio se anunció que nuevos artistas harán parte del primer show del mediotiempo del evento en la historia el próximo 19 de julio, espectáculo para el que ya fueron confirmados artistas de reconocimiento mundial como Shakira, BTS y Madonna.

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El cantante canadiense Justin Bieber se sumará a Shakira, Madonna y el grupo de K-Pop BTS en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de fútbol 2026, que se celebrará en Nueva Jersey.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026. Foto: Getty Images

También actuarán ese día en el estadio MetLife, en Nueva York/Nueva Jersey, en un show de once minutos, el venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay, según informaron este miércoles en un comunicado la Fifa y la plataforma Global Citizen, cuyo objetivo es acabar con la pobreza extrema.

La incorporación de un espectáculo de medio tiempo, propio del deporte estadounidense, hará que el descanso de la final dure más de los 15 minutos reglamentarios.

El espectáculo de la final del Mundial apoyará el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños en todo el mundo.

Madonna también cantará en el show de medio tiempo de la final del Mundial en Nueva York. Semanas atrás se había presentado en el escenario TSX en Times Square, en Nueva York. Foto: GC Images

Además, un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial irá destinado a este fondo, que ya ha recaudado más de 50 millones de dólares.

Actualmente, unos 350 millones de niños y adolescentes en el mundo están fuera del sistema escolar, de los cuales 133 millones no alcanzan los niveles mínimos de lectura y matemáticas al finalizar la educación primaria.

“El Mundial de la FIFA une al mundo como nada más puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este show, aun más sabiendo que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para los niños”, apuntó Bieber en la nota.

El grupo surcoreano BTS estará en el espectáculo en apoyo al fondo educativo. Foto: COURTESY OF NETFLIX

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Por su parte, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, subrayó que “no hay nada más importante que la educación”: “Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS para encabezar este espectáculo en apoyo del fondo educativo”.

El show contará también con los personajes de Barrio Sésamo, entre ellos Kermit y Miss Piggy del show de los Muppets, “reforzando el enfoque educativo del evento”, destacaron la FIFA y Global Citizen.