“18 a la más migajera”: el particular y viral mensaje de Sofía Petro a su hermana Antonella por su cumpleaños

La familia de Gustavo Petro se encuentra celebrando un nuevo acontecimiento personal. Tras la reciente graduación escolar de su hija menor, Antonella Petro, en el Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá, la joven conmemoró este martes su cumpleaños número 18, alcanzando la mayoría de edad en Colombia. El hecho motivó mensajes de sus padres y una serie de interacciones en redes de su entorno cercano.

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Tanto el jefe de Estado como Verónica Alcocer utilizaron sus redes sociales para dedicar unas palabras a su hija en esta transición hacia la vida adulta. Alcocer compartió un mensaje acompañado de una fotografía de ambas, donde destacó las virtudes de Antonella y expresó sus mejores deseos para su futuro.

“Le pido a Dios, con todo mi corazón, que ilumine cada uno de tus pasos, que me permita seguir disfrutando contigo cada etapa, celebrar tus alegrías, acompañarte en los desafíos y verte crecer como la mujer noble, valiente y llena de luz que eres”, manifestó la primera dama en sus plataformas oficiales.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, cuyo mandato constitucional culmina el próximo 7 de agosto de 2026, adoptó un enfoque centrado en la autonomía y la independencia de su hija.

“La veo crecer, abrir sus alas, tomar sus propias decisiones y caminar hacia el mundo con la libertad de quien sabe que la vida le pertenece. Antonella inicia nuevos caminos, nuevos aprendizajes y nuevas experiencias. Yo la miro con amor y con orgullo”, señaló el mandatario, cerrando su publicación con su habitual frase: “Por la vida y la libertad, siempre”.

Más allá de los mensajes de los padres, la interacción que generó mayor conversación digital fue la de su hermana, Sofía Petro. A través de las historias de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía junto a Antonella tomada el día de su graduación de bachillerato. La imagen estuvo acompañada por el texto: “18 a la más migajera”.

Cumpleaños de Antonella Petro. Foto: @anto_petro_alcocer

El término migajera se popularizó en las redes sociales y define a una persona que acepta mínimo afecto y atención en una relación, por lo que se dice popularmente que recibe “migajas” de su pareja por el miedo a la soledad o la baja autoestima. La misma Antonella replicó la historia en su perfil personal, tomándolo con naturalidad.

La expresión utilizada por Sofía Petro coincide con las declaraciones que la propia Antonella ofreció semanas atrás sobre su vida amorosa. El pasado 18 de junio de 2026, la joven participó en el programa Geniales y Mayores de Caracol Radio, conducido por la periodista Vanessa de la Torre, donde abordó aspectos de su cotidianidad y su proceso de maduración.

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Durante la entrevista, Antonella confirmó que recientemente atravesó el final de su primer vínculo sentimental, al cual describió como un “cuento” (término juvenil para definir relaciones que no han sido formalizadas como noviazgo).

“Ya va mejorcita, ya pasaron tres meses. Entonces ya va mejorando, pero todavía lo quiero”, explicó en los micrófonos del pódcast, añadiendo que la ruptura se debió a “errores de los dos”.

La joven también relató que ha recurrido a la escritura de poesía y a la música de artistas del género urbano como Feid y Mora para procesar el duelo afectivo de dicha experiencia, la cual tuvo una duración cercana a un año entre acercamientos y distanciamientos.