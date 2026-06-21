“No nos podrán borrar”: el contundente mensaje de Sofía Petro tras la victoria de Abelardo De La Espriella

Este domingo 21 de junio de 2026, Colombia vivió una intensa jornada electoral para definir al próximo presidente del país. Tras el cierre de las mesas de votación y el avance del preconteo preliminar, Sofía Petro, activista e hija del mandatario saliente Gustavo Petro, compartió un mensaje de determinación en la red social de x, reflejando el ambiente de una contienda que muestra al país notablemente dividido en las urnas.

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Durante las primeras horas del día, la Plaza de Bolívar de Bogotá se convirtió en uno de los puntos focales de la jornada democrática. Hasta allí llegó Sofía Petro en compañía de su hermana menor, Antonella Petro, para ejercer su derecho al voto. La presencia de ambas jóvenes captó la atención de los medios de comunicación y de los ciudadanos presentes en el centro de la capital.

Sofía Petro captó las miradas de miles de personas con el look que usó para votar, causando revuelo por el diseño y color que lució. La joven optó por un vestido de dos piezas, el cual hace parte de la marca colombiana Especia.

Sofía, quien ha consolidado un perfil alto como creadora de contenido y activista política, utilizó de forma activa sus redes sociales a lo largo de la campaña para respaldar la propuesta de Iván Cepeda. De acuerdo con registros de opinión, la joven ha enfocado su discurso digital en temas de justicia social, derechos humanos y equidad, convirtiéndose en una de las voces familiares con mayor resonancia en el debate público actual.

El panorama político se tornó complejo al conocerse los primeros datos del preconteo. Las cifras preliminares reportadas por las autoridades electorales arrojaron un margen sumamente ajustado entre los dos principales contendientes:

Abelardo de la Espriella: 12.959.515 votos.

12.959.515 votos. Iván Cepeda: 12.708.695 votos.

Ante los resultados que muestran una diferencia de poco más de 250.000 votos entre ambas opciones, Sofía Petro publicó un pronunciamiento en su cuenta oficial de X. En su mensaje, la activista buscó enviar una señal de fortaleza a los simpatizantes del sector que apoyaba:

Somos la mitad, somos más que nunca y, aunque lo griten a los mil vientos, no nos podrán borrar ❤️ ¡Gracias Colombia de la decencia! — Sofía Petro Alcocer (@sofiapetroa) June 22, 2026

“Somos la mitad, somos más que nunca y, aunque lo griten a los mil vientos, no nos podrán borrar. ¡Gracias, Colombia de la decencia!”.

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El texto fue interpretado como una postura de reafirmación frente al caudal electoral obtenido por la coalición de Iván Cepeda, marcando la pauta de lo que será el rol de la oposición de cara al próximo periodo presidencial, dependiendo de la consolidación de los escrutinios finales.