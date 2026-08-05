Greeicy y Mike Bahía rompen las redes: el video de la ecografía que confirmaría nuevo bebé

Una nueva publicación en las redes sociales de Mike Bahía y Greeicy Rendón volvió a poner a la pareja en el centro de la conversación digital en Colombia.

A través de un breve clip difundido en la plataforma TikTok, el cantante mostró el momento en el que le realizan una ecografía a la artista vallecaucana, lo que de inmediato encendió las alarmas entre sus seguidores sobre la posibilidad de que estén esperando a su segundo hijo.

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Aunque ninguno de los dos cantantes ha emitido un pronunciamiento oficial confirmando o desmintiendo la noticia, el material de pocos segundos bastó para que las plataformas digitales se llenaran de teorías y comentarios de felicitación por parte de sus fanáticos.

Para un sector de la audiencia, la imagen del examen médico representa el anuncio inminente de la llegada de un nuevo integrante a la familia. No obstante, usuarios y analistas de la industria de la música han planteado una hipótesis alternativa: el clip podría ser parte de la campaña de expectativa para el video oficial de su próxima colaboración musical.

Recientemente, los intérpretes han compartido diversos adelantos de un tema titulado Me tiene latiendo, por lo que la inclusión de imágenes médicas respondería a la narrativa visual de esta nueva producción discográfica en la que, además, se especula sobre la participación de su primer hijo.

Por el momento, la versión de un estado de gestación no ha sido confirmada por fuentes oficiales ni por el equipo de prensa de la pareja.

Greeicy Rendón y Mike Bahía se han consolidado como una de las parejas más influyentes y estables del entretenimiento en el país. Con más de una década de relación sentimental, ambos han sabido alternar sus carreras musicales independientes con exitosas colaboraciones conjuntas que acumulan millones de reproducciones en plataformas globales.

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En abril de 2022, la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo, Kai. A lo largo de entrevistas concedidas a diversos medios nacionales e internacionales, los artistas han manifestado que, aunque la paternidad en su momento no respondió a una planificación previa, la llegada del pequeño transformó sus dinámicas familiares y profesionales.

Hoy en día, el menor acompaña con frecuencia a sus padres durante sus giras y compromisos en los escenarios.

Por ahora, el público y los seguidores de los artistas permanecen atentos a las redes oficiales de la pareja, a la espera de un comunicado formal o de la fecha de estreno de su nuevo sencillo para esclarecer el trasfondo de la publicación.