“Un colombiano ejemplar”: el sentido mensaje de Abelardo De La Espriella con el que despide a Alfonso Lizarazo

Tras confirmarse el fallecimiento del locutor, presentador y productor Alfonso Lizarazo Sánchez a los 85 años este 4 de agosto, en la ciudad de Barranquilla, luego de afrontar complicaciones de salud durante los últimos meses, diversas colegas y políticos del país, entre ellos el presidente electo, Abelardo De La Espriella, manifestaron sus condolencias y destacaron la huella imborrable que el comunicador dejó en la cultura popular colombiana.

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A través de sus canales oficiales, el presidente electo Abelardo De La Espriella expresó su pesar por la partida del pionero de la televisión y envió un mensaje de solidaridad a sus allegados. De La Espriella calificó a Lizarazo como “un colombiano ejemplar que dedicó su vida a sembrar sonrisas y esperanza en millones de hogares”.

En su declaración, la figura política resaltó el peso histórico del formato televisivo ideado por el santandereano: “A través de Sábados Felices, un programa que hace parte del patrimonio afectivo de nuestra nación, unió a generaciones enteras alrededor de la risa, recordándonos que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para la alegría”.

Asimismo, el mandatario electo extendió su apoyo “a su familia, a sus amigos, a todo el equipo de Sábados Felices y a los millones de compatriotas que hoy lamentan su partida”, concluyendo con un deseo de descanso eterno para Lizarazo.

Lamento profundamente la partida de don Alfonso Lizarazo, un colombiano ejemplar que dedicó su vida a sembrar sonrisas y esperanza en millones de hogares.



A través de Sábados Felices, un programa que hace parte del patrimonio afectivo de nuestra nación, unió a generaciones… pic.twitter.com/clraPxebZT — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 5, 2026

Alfonso Lizarazo Sánchez nació en Bucaramanga, Santander, en diciembre de 1940. Desde una edad temprana demostró una vocación natural por los micrófonos, vinculándose activamente a la radio local y nacional.

Durante la década de 1960, se posicionó como uno de los principales gestores e impulsores del movimiento musical conocido como la “Nueva Ola” en Colombia, espacio que sirvió de plataforma para el despegue de importantes figuras de la canción popular y juvenil como Harold Orozco, Óscar Golden, Vicky y Claudia de Colombia. Su visión estratégica en la radiodifusión le permitió construir un puente entre las audiencias jóvenes y la industria discográfica en expansión.

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El hito más representativo en la carrera de Lizarazo se consolidó en 1972, cuando concibió e ideó el formato televisivo Campeones de la Risa. Apenas un año después, en 1973, el proyecto adoptó el nombre de Sábados Felices, convirtiéndose con el tiempo en el programa humorístico más longevo de la televisión nacional.

Tras conocerse su fallecimiento, humoristas, presentadores, exintegrantes del programa y diferentes figuras públicas han expresado mensajes de condolencia y reconocimiento por el legado que dejó en la historia de la televisión colombiana.