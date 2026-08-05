Las duras advertencias del equipo de empalme anticorrupción de De La Espriella sobre millonarios contratos en Mineducación y el SENA

SEMANA conoció en su totalidad los informes elaborados por el equipo de empalme anticorrupción del presidente electo Abelardo De La Espriella frente a millonarios contratos firmados en el Ministerio de Educación, el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (actual Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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En los documentos que fueron presentados ante la Procuraduría General y la Contraloría General se advierten varias irregularidades en la celebración de millonarios contratos en los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro.

Situación por la cual se pide que se ponga la lupa y se les dé prioridad a las investigaciones sobre los hechos que rodearon la celebración de estos convenios.

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