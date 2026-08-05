Por medio de un comunicado de cinco párrafos, una de las víctimas en el proceso contra el presentador Jorge Alfredo Vargas hizo un fuerte cuestionamiento a los hechos que se han presentado en los últimos días.

Sorpresivo giro en el caso de Jorge Alfredo Vargas: tres de las cuatro supuestas víctimas “no quieren participar en el juicio”, según la Fiscalía. https://t.co/if1kX8q65f



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La joven, cuyo nombre se mantiene en reserva, aseveró que “laborando en el Canal Caracol” fue “acosada por Jorge Alfredo Vargas”, situación por la cual presentó la respectiva queja ante las directivas.

En este punto, señaló que el Ministerio del Trabajo, en una diligencia, recibió su declaración frente a los hechos que se presentaron en las instalaciones del canal.

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La joven hizo una fuerte aclaración: “Se judicializó el tema sin que yo, ni ninguna de las otras víctimas, presentáramos una denuncia”.

Posteriormente, indica el documento, fue citada a la audiencia de imputación de cargos en contra del presentador el pasado lunes 3 de agosto sin su consentimiento.

“A pesar de todos los costos que las agresiones de Vargas y todo lo que ha ocurrido después han tenido sobre mi vida y mi salud mental, fui convocada a la audiencia de ayer sin mi consentimiento”, resalta la víctima.

El presentador Jorge Alfredo Vargas no aceptó los cargos. Foto: Rama Judicial

Por esto, en la instalación de la audiencia, su defensa insistió en que se aplicara el anonimato de su nombre y demás datos personales.

Sin embargo, reclamó, la petición no fue del todo aceptada pese a que existe legislación y jurisprudencia que pide proteger la integridad de las denunciantes de acoso sexual.

Jorge Alfredo Vargas: una jueza ordenó que la audiencia de imputación de cargos se realice de manera reservada, con el fin de proteger a las víctimas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Zm3Kxoer4s — Revista Semana (@RevistaSemana) August 4, 2026

“A pesar de que la jurisprudencia nacional e internacional respalda mi petición, la juez aplicó una decisión sin enfoque de género y decidió que debía revelarse mi nombre en la audiencia”, enfatizó.

Esta situación llevó a que su abogada tomara la decisión de abandonar la audiencia que, para ese momento, ya era reservada para la prensa.

“No me retracto de nada”

En otro punto del comunicado, la víctima asegura que esta seguidilla de acciones ha llevado a una “revictimización”. Sin embargo, insistió, quiere continuar con el proceso penal contra el presentador.

“La administración de justicia nos revictimiza, pero eso no quiere decir que no quiera que se haga justicia”, recalcó.

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“Mi negación a que se revele mi nombre es una medida para protegerme de las consecuencias de ser revictimizada, como ya está ocurriendo, en el debate público. No me retracto de nada de lo que acusé ante el canal y lo ratificaré ante la justicia de ser necesario, como es mi deber legal”, aseveró.

Por esto, aseguró que es su intención seguir adelante con este proceso.

“Ojalá las voces públicas actúen con responsabilidad al tratar estos temas y entiendan que tras cada noticia sobre estos asuntos existe una víctima que se siente sola y atacada, además de dañada. No busqué ni provoqué el acoso de Vargas”, concluyó.

Ricardo Orrego Jorge Alfredo Vargas. Foto: COLPRENSA

En la audiencia celebrada en la mañana del pasado martes, y que se extendió por casi cuatro horas, el presentador no aceptó los cargos imputados.

En medio de la audiencia se conoció que tres de las víctimas pidieron no ser convocadas más al proceso.