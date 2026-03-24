Caracol Televisión anuncia la salida de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras denuncias por presunto acoso sexual

Caracol Televisión anunció este martes 24 de marzo la salida de los periodistas y presentadores Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas.

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“En los últimos días se han conocido denuncias de particular gravedad que conmueven profundamente a nuestra organización y que han exigido una respuesta clara, responsable y transparente. En Caracol Televisión entendemos que situaciones de esta naturaleza deben ser abordadas con la máxima seriedad, con respeto por todas las personas involucradas y con un compromiso inequívoco con las víctimas y con la verdad”, indicó la compañía a través de un comunicado.

A continuación, el comunicado de Caracol Televisión:

Comunicado Noticias Caracol Foto: Comunicado Noticias Caracol

Sobre Orrego, desde Caracol Televisión informaron que se decidió terminar su vínculo laboral, mientras que con Vargas llegaron a un acuerdo mutuo para dar por finalizado el contrato laboral.

No obstante, resaltaron que la salida de ambos periodistas no constituye un juicio de valor, teniendo en cuenta las denuncias sobre ambos, relacionadas con presunto acoso sexual.

“Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales. Responden a la necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias, asegurar que las investigaciones puedan adelantarse con plena independencia y preservar la confianza que la sociedad deposita en nuestra organización. Lamentamos profundamente que se haya llegado a esta situación”, agregaron.

Por último, desde Caracol Televisión expresaron respeto y reconocimiento a todas aquellas personas que denunciaron sus casos de presunto acoso sexual.

“Sabemos que hacerlo no es fácil. Este proceso está orientado a escucharlas, acompañarlas y garantizar que cada testimonio sea tratado con la seriedad, el cuidado y la confidencialidad que merece. Caracol Televisión reafirma su compromiso con la permanente construcción de un entorno laboral seguro, respetuoso y digno para todos nuestros colaboradores, sin distingo alguno. Hemos tomado y seguimos reforzando todas las medidas para que este propósito se cumpla día a día”, concluyeron en el comunicado.