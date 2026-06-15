Procuraduría pone la lupa sobre la modernización del alumbrado público del municipio de Barichara, Santander

La Procuraduría General de la Nación informó este domingo, 15 de junio, que profirió cargos contra el representante legal de la Unión Temporal Interventoría Barichara Alumbrado Público, Jorge Iván Uribe Parra.

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La acción contra el contratistas se da en medio de un presunto incumplimiento en la vigilancia técnica de un negocio jurídico, por lo que se busca investigar si tuvo algún falta dentro de sus obligaciones como interventor del proyecto en cuestión.

Dentro del proceso, la Procuraduría Provincial de San Gil analiza el contrato de consultoría No. CM-005-2017, en el que presuntamente se incumplió el deber de vigilar un bilateral de concesión.

Este consistía en la administración, operación, modernización, reposición, mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado en el sector urbano y rural del municipio, a través de la modernización a tecnología LED.

La Procuraduría presentó cargos con el interventor del proyecto de modernización del alumbrado público en el municipio de Barichara, Santander. Foto: Catalina Olaya

Por eso, el órgano de control busca esclarecer si Uribe Parra vulneró los principios de transparencia, responsabilidad y economía que están establecidos en la ley.

Así mismo, el Ministerio Público calificó provisionalmente la falta del interventor del proyecto como gravísima, a título de culpa gravísima.