“El ‘post’ que vieron nunca debió existir”: Andrés Bilbao, cofundador de Rappi, habló con SEMANA tras polémica por oferta laboral sin pago

La controversia comenzó cuando Andrés Bilbao publicó en LinkedIn una convocatoria para encontrar un cineasta o profesional audiovisual interesado en trabajar junto a él y el equipo de 30X en la creación de contenido para sus redes sociales. En el mensaje aseguró que buscaba a alguien “con hambre de aprender” y “ganas de crecer a lo bestia”, especialmente estudiantes, practicantes o personas que estuvieran iniciando su carrera.

Oferta laboral de Andrés Bilbao que generó controversia. Foto: Redes sociales

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Sin embargo, la publicación se volvió viral por una frase que desató una avalancha de críticas: “Ojo, esto no es pago”. El empresario agregó que la oportunidad estaba dirigida a quienes sintieran que, en ese momento, “les sirve más el portafolio que la plata ahorita mismo”, invitándolos a comentar o etiquetar a alguien que pudiera estar interesado.

El mensaje generó un fuerte debate en redes sociales. Mientras algunos defendieron que adquirir experiencia puede abrir puertas laborales, decenas de usuarios cuestionaron que un empresario de la trayectoria de Bilbao promoviera una convocatoria en la que, aparentemente, el trabajo no tendría remuneración y la experiencia fuera presentada como la principal recompensa.

Tras la polémica, SEMANA habló con Bilbao y aseguró que todo se originó por un error en la forma en que fue redactada y publicada la convocatoria.

“El post que vieron, nunca debió existir. Tuvimos una serie de errores operacionales, no una decisión mía sobre cómo redactar ese post. Como fundador, es mi responsabilidad todo lo que ocurre en mi compañía y redes y, por eso, no le esquivo el tema, pero quiero ser claro en que ese texto, tal como salió, no refleja cómo pensamos ni cómo trabajamos en 30X. A quienes rechazaron y cuestionaron la oferta les doy la razón. Nuestra posición como compañía es clara: todo trabajo se remunera desde el primer día. Ya hicimos los cambios operativos necesarios para que esto no vuelva a pasar”.

El cofundador de Rappi explicó que la vacante sí contemplaba una remuneración desde el inicio, pero esa información no apareció en la publicación que terminó viralizándose, lo que llevó a que muchas personas entendieran que se trataba de un trabajo completamente gratuito.

Según explicó, el cargo corresponde a un aprendiz de cineasta, con una dedicación de cuatro horas semanales, una remuneración de 600.000 pesos mensuales desde el primer mes, además de entrenamiento directo y mentoría dentro de 30X.

Añadió que, después de un periodo de prueba de entre uno y dos meses, la meta es que la persona pase a un cargo de tiempo completo con un salario de entre 3 y 3,5 millones de pesos, dependiendo de su desempeño y del desarrollo de habilidades en edición y herramientas de inteligencia artificial.

“Ese debió ser el post original y, por eso, se entendió como trabajo sin ningún tipo de pago. Ese fue el error real: no en el fondo del programa, sino en cómo lo comunicamos. Ya lo corregimos puertas para adentro”, concluyó.

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Reviven video polémico del 2017

De razón el señor Andrés Bilbao y sus ofertas de crecer a lo bestia pic.twitter.com/VoZPDPWJzo — Santiago Niño (@santiagoninof) July 29, 2026

La controversia también hizo que en redes sociales volviera a circular un video grabado en junio de 2017, cuando Andrés Bilbao era gerente de Rappi. En las imágenes se observa un fuerte altercado con varios rappitenderos que llegaron hasta las oficinas de la compañía, en el norte de Bogotá, para reclamar por las constantes caídas de la aplicación, las cuales, según denunciaban, les impedían trabajar y afectaban sus ingresos.

Durante la discusión, los domiciliarios le reclamaban que la plataforma llevaba varios días presentando fallas. Bilbao respondió visiblemente alterado con frases como “Les debería dar vergüenza que no dejen a la gente trabajar” y “Loco, nosotros existimos para vos, entonces respétanos”.

En otro momento aseguró que la empresa estaba trabajando para solucionar el problema y añadió: “Nosotros no queremos que no tengan pedidos, vivimos para ustedes (…) Lo único que están logrando con estos pitos es distraer a los pobres desarrolladores (…) si ustedes se vieron afectados en su plata ayer, hoy o yo qué sé, nosotros los vamos a recompensar, como hemos hecho siempre”.

El video fue publicado el 25 de junio de 2017 y generó tal repercusión que, el 4 de julio de ese año, Rappi emitió un comunicado en el que ofreció disculpas por lo ocurrido y rechazó la actitud mostrada durante el enfrentamiento.

En ese pronunciamiento, la empresa aseguró que ya había presentado excusas a las personas involucradas y afirmó: “En Rappi valoramos a nuestros rappitenderos, existimos y nos esforzamos todo el día por y para ellos”. Además, señaló que los domiciliarios desempeñan “un rol vital para el modelo de negocio de la compañía” y concluyó que “Rappi es una compañía que se ha estructurado bajo principios de respeto entre sus integrantes, por lo que este comportamiento es inaceptable”, al tiempo que anunció que tomaría medidas para evitar que una situación similar volviera a repetirse.