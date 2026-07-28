El Mundial impulsó el consumo digital: Rappi superó los ocho millones de pedidos en restaurantes

Durante los 43 días del Mundial, el consumo desde casa ganó protagonismo entre los colombianos y se tradujo en un fuerte impulso para el comercio digital. Rappi informó que, solo en la categoría de restaurantes, se realizaron más de ocho millones de pedidos durante el torneo, con un promedio diario de 190.000 órdenes, lo que representó un crecimiento cercano al 30 % frente a un periodo habitual.

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El aumento en la demanda benefició a miles de restaurantes y comercios aliados que aprovecharon el interés de los aficionados por seguir los partidos desde sus hogares. El mayor volumen de pedidos se registró el 5 de julio, durante la jornada en la que se disputaron los encuentros entre Brasil y Noruega, y México e Inglaterra, cuando la plataforma alcanzó cerca de 240.000 órdenes.

La tendencia también se reflejó en otras categorías. El servicio Turbo, enfocado en entregas rápidas, reportó un promedio de 65.000 pedidos diarios, consolidándose como una opción para resolver compras de última hora antes y durante los encuentros.

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Entre los productos con mayor crecimiento estuvieron las alitas, cuya demanda aumentó un 76,5 %, mientras que los snacks vendidos a través de Turbo crecieron un 35 %. La tecnología también mostró un comportamiento destacado, con un incremento del 25 %, impulsado por consumidores que buscaron mejorar su experiencia para disfrutar los partidos.

Según la plataforma, el campeonato evidenció cómo los grandes eventos deportivos no solo movilizan a los aficionados, sino que también generan nuevas dinámicas de consumo y fortalecen la actividad económica de restaurantes, comercios y marcas que operan a través de canales digitales.