Bancóldex abre línea de crédito por US$50 millones para aprovechar la caída del dólar

En respuesta a la caída del dólar frente al peso colombiano, Bancóldex lanzó la línea de crédito Liquidez Dólares Corto Plazo II 2026, con recursos por US$50 millones, para que empresas de todos los sectores y tamaños fortalezcan su liquidez y aprovechen las actuales condiciones del mercado cambiario.

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La entidad explicó que la divisa ha caído 13,8 % en lo corrido de 2026 y cerca de 19,6 % en los últimos 12 meses, un escenario que abre oportunidades para financiar inversiones y reducir costos en operaciones denominadas en dólares.

Los créditos podrán destinarse a capital de trabajo, incluyendo la compra de materias primas, insumos, pago de nómina, arriendos y otros gastos operativos. También permitirán sustituir pasivos (excepto obligaciones previas con Bancóldex o con socios y accionistas) y financiar operaciones de exportación e importación.

La línea estará disponible hasta el 31 de octubre de 2026 y ofrecerá financiación de hasta US$5 millones por beneficiario.

Bancóldex señaló que la coyuntura cambiaria representa una oportunidad para que las empresas importen maquinaria, equipos, tecnología, software y materias primas a menores costos, con el fin de mejorar su productividad y competitividad.

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Para las compañías exportadoras o con ingresos en dólares, la entidad recomendó revisar sus estructuras de costos, precios y márgenes para mitigar el impacto de la revaluación del peso. Asimismo, sugirió evaluar herramientas como las coberturas cambiarias, que permiten fijar el precio futuro de la divisa y reducir la exposición a la volatilidad del mercado.

Con esta iniciativa, el banco busca ampliar las alternativas de financiación empresarial y facilitar decisiones de inversión y comercio exterior en un contexto de dólar más barato.