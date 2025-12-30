Micronegocios contarán con una nueva línea de crédito gracias a MinComercio y Bancoldex; así se puede pedir

A Pulso es la nueva línea de crédito lanzada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancóldex que se formalizó mediante el Decreto 1396 del 22 de diciembre de 2025.

La iniciativa se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo y, como lo explicó Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, la línea está dirigida a unidades productivas de la economía popular sin acceso previo a crédito. Financia capital de trabajo y modernización hasta por seis salarios mínimos legales vigentes, con posibilidad de solicitud hasta dos veces.

El cupo inicial asciende a 180.000 millones. Incluye una reducción mínima del 5 % en la tasa de interés respecto a la estándar del mercado. Ofrece alivios en el capital de hasta el 5 % para operaciones que no superen dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, condicionados a buen comportamiento de pago. Proporciona garantías automáticas del 70 % y cobertura nacional.

Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Foto: Ministrio de Comercio

Al respecto, la ministra Morales aseguró que la línea de crédito se materializa gracias a que el “compromiso del presidente Gustavo Petro es que la economía popular sea protagonista del desarrollo económico, del crecimiento del aparato productivo del país y cuente con instrumentos financieros seguros y accesibles”.

Asimismo, aseguró que el “objetivo es que los micronegocios accedan a una financiación formal y dejen atrás prácticas riesgosas como los pagadiario”.

Requisitos para acceder al crédito

Para participar, los solicitantes deben cumplir los siguientes criterios:

Ser personas naturales o jurídicas, mayores de edad y con domicilio en Colombia.

Clasificarse en los grupos A, B o C del Sisbén IV, o demostrar ingresos anuales inferiores a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes en los últimos 12 meses.

No haber recibido crédito ni tener operaciones vigentes en los dos años previos a la postulación.

Estos requisitos priorizan la inclusión financiera inicial.

Las ventas promedio de los micronegocios liderados por mujeres son 39,9% menores que las de los hombres, lo que equivale a que, por cada 100 pesos que ellos venden, ellas generan cerca de 60 pesos. Foto: DANE

Beneficios adicionales para mujeres

El Fondo Mujer Libre y Productiva otorga un alivio adicional del 5 % en el capital para mujeres emprendedoras. Este beneficio se suma al alivio por buen pago y requiere completar un curso de educación financiera ofrecido por Bancóldex o la entidad financiera intermediaria.

El curso cubre herramientas para la gestión financiera efectiva. Mientras tanto, Bancóldex distribuye la línea a través de entidades financieras aliadas en todo el país y los interesados podrán postularse en bancos, cooperativas o fintechs participantes.