Economía

Micronegocios contarán con una nueva línea de crédito gracias a MinComercio y Bancoldex; así se puede pedir

El nuevo producto financiero busca formalizar unidades productivas y reducir la dependencia de préstamos informales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 6:48 p. m.
De 22,2 millones de colombianos que figuran como ocupados en el mercado laboral, más de 13 millones devengan su ingreso en la informalidad, sin una relación laboral formal.
De 22,2 millones de colombianos que figuran como ocupados en el mercado laboral, más de 13 millones devengan su ingreso en la informalidad, sin una relación laboral formal. Foto: guillermo torres-semana

A Pulso es la nueva línea de crédito lanzada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancóldex que se formalizó mediante el Decreto 1396 del 22 de diciembre de 2025.

La iniciativa se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo y, como lo explicó Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, la línea está dirigida a unidades productivas de la economía popular sin acceso previo a crédito. Financia capital de trabajo y modernización hasta por seis salarios mínimos legales vigentes, con posibilidad de solicitud hasta dos veces.

¿Créditos más caros o más baratos? El Banco de la República tendría dos caminos: mantener las tasas de interés estables o subirlas

El cupo inicial asciende a 180.000 millones. Incluye una reducción mínima del 5 % en la tasa de interés respecto a la estándar del mercado. Ofrece alivios en el capital de hasta el 5 % para operaciones que no superen dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, condicionados a buen comportamiento de pago. Proporciona garantías automáticas del 70 % y cobertura nacional.

Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales
Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Foto: Ministrio de Comercio

Al respecto, la ministra Morales aseguró que la línea de crédito se materializa gracias a que el “compromiso del presidente Gustavo Petro es que la economía popular sea protagonista del desarrollo económico, del crecimiento del aparato productivo del país y cuente con instrumentos financieros seguros y accesibles”.

Macroeconomía

Dólar cierra al alza en la tarde del 30 de diciembre de 2025

Macroeconomía

El costo de trabajar el 1 de enero ¿qué dice la norma?

Macroeconomía

Presidente de Asobancaria se pronuncia ante el aumento del salario mínimo para 2026: “Afecta a los más vulnerables”

Vehículos

Llevar el carro o la moto al taller saldrá más caro con aumento del salario mínimo; así impactará al sector automotriz

Macroeconomía

Estas son las medidas tributarias decretadas por el Gobierno nacional para hacerle frente a la emergencia económica

Macroeconomía

Desempleo en Colombia sigue bajando: Dane confirmó que se ubicó en el 7 % durante el mes de noviembre

Macroeconomía

Gobierno anunció incrementos en impuesto al patrimonio de hasta el 5 % y en el IVA para licores y juegos de azar del 19 %

Empresas

Reconocida empresa colombiana logró una importante negociación por 24 millones de dólares; ¿de qué se trata?"

Macroeconomía

Banco de la República decidió sobre las tasas de interés: las mantiene inalteradas; estas son las razones

Confidenciales

“Este Gobierno hizo que muchos hogares se bajaran del bus de la compra de vivienda”: presidente de Camacol

Líderes empresariales. Lulo Bank supera los 500.000 millones de pesos en cartera de crédito, todo un hito para la banca digital en Colombia

Asimismo, aseguró que el “objetivo es que los micronegocios accedan a una financiación formal y dejen atrás prácticas riesgosas como los pagadiario”.

El movimiento de fin de año ha facilitado la aparición de engaños silenciosos.
Un descuido de segundos puede terminar en el robo total de una cuenta bancaria. Foto: Getty Images/iStockphoto

Requisitos para acceder al crédito

Para participar, los solicitantes deben cumplir los siguientes criterios:

  • Ser personas naturales o jurídicas, mayores de edad y con domicilio en Colombia.
  • Clasificarse en los grupos A, B o C del Sisbén IV, o demostrar ingresos anuales inferiores a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes en los últimos 12 meses.
  • No haber recibido crédito ni tener operaciones vigentes en los dos años previos a la postulación.

Estos requisitos priorizan la inclusión financiera inicial.

Restricción del crédito empresarial tradicional impulsa auge histórico del financiamiento privado en Colombia
Las ventas promedio de los micronegocios liderados por mujeres son 39,9% menores que las de los hombres, lo que equivale a que, por cada 100 pesos que ellos venden, ellas generan cerca de 60 pesos.
Las ventas promedio de los micronegocios liderados por mujeres son 39,9% menores que las de los hombres, lo que equivale a que, por cada 100 pesos que ellos venden, ellas generan cerca de 60 pesos. Foto: DANE

Beneficios adicionales para mujeres

El Fondo Mujer Libre y Productiva otorga un alivio adicional del 5 % en el capital para mujeres emprendedoras. Este beneficio se suma al alivio por buen pago y requiere completar un curso de educación financiera ofrecido por Bancóldex o la entidad financiera intermediaria.

El curso cubre herramientas para la gestión financiera efectiva. Mientras tanto, Bancóldex distribuye la línea a través de entidades financieras aliadas en todo el país y los interesados podrán postularse en bancos, cooperativas o fintechs participantes.

Más de Macroeconomía

El mercado en Colombia empezó al alza este lunes, 15 de diciembre.

Dólar cierra al alza en la tarde del 30 de diciembre de 2025

De 22,2 millones de colombianos que figuran como ocupados en el mercado laboral, más de 13 millones devengan su ingreso en la informalidad, sin una relación laboral formal.

Micronegocios contarán con una nueva línea de crédito gracias a MinComercio y Bancoldex; así se puede pedir

Trabajadores esperan el pago de la prima de diciembre. Empresas tienen plazo hasta el 20 de diciembre para cancelarla. Colprensa/Mauricio Alvarado

El costo de trabajar el 1 de enero ¿qué dice la norma?

Jonathan Malagón, Presidente de Asobancaria se pronuncia ante el aumento del salario mínimo para 2026

Presidente de Asobancaria se pronuncia ante el aumento del salario mínimo para 2026: “Afecta a los más vulnerables”

La revisión técnico-mecánica sorprenderá a muchos que no habían contemplado que a partir de 2026 ya deben presentarla.

Llevar el carro o la moto al taller saldrá más caro con aumento del salario mínimo; así impactará al sector automotriz

Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica el 22 de diciembre de 2025

Estas son las medidas tributarias decretadas por el Gobierno nacional para hacerle frente a la emergencia económica

Segunda Feria de empleabilidad "Más Empleos Cali" Organizado por la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de desarrollo económico.

Desempleo en Colombia sigue bajando: Dane confirmó que se ubicó en el 7 % durante el mes de noviembre

Germán Ávila, ministro de Hacienda, confirmó el incremento en los impuestos.

Gobierno anunció incrementos en impuesto al patrimonio de hasta el 5 % y en el IVA para licores y juegos de azar del 19 %

Antonella Petro, hija del presidente, Gustavo Petro (en el centro), y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025

“Si los salarios pudieran aumentarse porque los presidentes deciden y sacan decretos, pues en todo el mundo serían altísimos, de muchos millones”

La Dian aclaró si los pensionados en Colombia deben realizar la declaración del impuesto de renta.

Estos son los pensionados que se beneficiarán tras aumento del salario mínimo: casi un millón de mesadas subirán por el decreto

Noticias Destacadas