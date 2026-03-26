Gustavo Petro dice que comprar vivienda en Colombia es de “pendejos”: le llueven críticas por haber acabado Mi Casa Ya

Hace algunas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, llevó a cabo un consejo de ministros en el que trató varios temas.

Uno de los que encendió la polémica fue el de la compra de vivienda en el país, pues el mandatario hizo una declaración que para muchos resultó paradójica y para otros contundente.

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El mandatario hizo la declaración luego de solicitarle a la ministra de Vivienda acelerar la construcción de más unidades habitacionales para los colombianos.

Gustavo Petro y ministra de Vivienda, Helga Rivas. Foto: Captura de video: Presidencia

“Hay que tener otra conquista como la vivienda. Señora ministra, ¿qué está esperando? ¿Para qué sirve el batallón de ingenieros si no es para hacer viviendas? Hágalo actuar. Nada que salimos de Camacol y Camacol y Camacol… pidiendo subsidios”, indicó.

Dice @petrogustavo que comprar casa en este momento es de "pendejos", por la tasa de interés tan cara.



Como siempre, la culpa siempre la tienen otros.

•A su hijo, no lo crió.

•Al avión de la fuerza aérea, fue culpa de Duque.

•Ahora la caída en las *ventas de vivienda*, culpa… pic.twitter.com/QPWCRmcXOp — Sandra Forero Ramírez (@Sandra_ForeroR) March 25, 2026

Agregó que las personas no compran casa debido a que las tasas de interés son muy altas. “Pendejo el que compre una casa hoy”.

Adicionalmente, el mandatario le achacó el crecimiento de la tasa de interés al Banco de la República, al asegurar que este tiene la culpa y no el Gobierno Nacional.

“No se están vendiendo casas y el subsidio queda guardado en los bancos, haciéndole ganancia a los bancos, porque la tasa de interés es muy alta y la casa se paga a 10 o 15 años. Si se pone una tasa de interés alta, se suicida al propietario”, indicó.

El Gobierno Petro redujo sustancialmente los subsidios de vivienda. Foto: Imagen del Centro Nacional de Memoria Histórica

Tras su pronunciamiento, el mandatario recibió varias críticas. Una de ellas es la de la concejala de Bogotá, Sandra Forero, quien aseguró que la culpa del deterioro en la compra de vivienda es culpa del Gobierno Petro.

“La culpa es suya. Suya por encarecer el crédito hipotecario con un mal manejo fiscal. Suya porque el salario vital va a hacer que aumente la inflación y eso hace que el Banco de la República tenga que subir las tasas. Ese es el trabajo constitucional del Banco de la República. Suya porque debilitó Mi Casa Ya y le quitó los subsidios de vivienda a las familias. Los subsidios son para las familias, no para los constructores”, indicó la concejal a través de su cuenta de X.

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Agregó que también es culpa del Gobierno dado que desbarató Mi Casa Ya cuando el Congreso no le aprobó la reforma tributaria en 2024, “y se vengó recortando el presupuesto de subsidios de vivienda. Suya porque eliminó Semillero de Propietarios”, agregó.

El golpe en el sector vivienda, golpeó a la par el sector de la construcción en Colombia. Foto: Getty Images

Al respecto, el mandatario le respondió en la misma red social lo siguiente:

“¿Y entonces, Sandra, está bien comprar casa con altas tasas de interés? ¿Quiere repetir la ola de suicidios con el UPAC? ¿Ya se le olvidó la crisis financiera que desató la compra de vivienda con UPAC?“, indicó.