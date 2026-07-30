Gobierno destina cerca de 244.000 millones de pesos para apoyar al campo frente al fenómeno de El Niño

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de seis instrumentos de financiamiento y gestión de riesgos agropecuarios con el propósito de fortalecer al sector rural y mitigar los efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción de alimentos en el país.

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La estrategia, impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, contempla la disposición de cerca de 244.000 millones de pesos para respaldar a pequeños productores, organizaciones campesinas y demás actores del sector agropecuario mediante créditos, incentivos y mecanismos de aseguramiento.

El Gobierno del Presidente @petrogustavo dispone para los campesinos seis instrumentos de financiamiento y gestión de riesgos agropecuarios para brindarles ayuda frente al fenómeno de El Niño.



Se pondrán a disposición cerca de $244.000 millones de pesos para impulsar la… pic.twitter.com/BR6Qg2BRct — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 31, 2026

Durante la presentación de las medidas, el Gobierno explicó que uno de los principales instrumentos es el Incentivo a la Capitalización para la Gestión de Riesgos Agropecuarios, que cuenta con una disponibilidad de 16.133 millones de pesos para apoyar inversiones orientadas a reducir la vulnerabilidad del campo frente a eventos climáticos.

A este se suma el Incentivo Integral para la Gestión del Riesgo Agropecuario, diseñado para fortalecer a pequeños productores y sus organizaciones, con recursos por 23.774 millones de pesos.

En materia de protección frente a pérdidas ocasionadas por el clima, el Ejecutivo destacó el Incentivo al Seguro Agropecuario, del cual ya se ejecutaron cerca de 65.000 millones de pesos durante el primer semestre del año. Para la segunda mitad del año permanecen disponibles 67.200 millones de pesos, con el fin de ampliar la cobertura de los seguros para el sector.

El paquete también incluye la Línea Especial de Crédito (LEC) para Desarrollo Productivo, destinada a financiar capital de trabajo e inversiones que promuevan una producción más competitiva y sostenible. Para este instrumento se dispusieron hasta 68.900 millones de pesos.

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Asimismo, el Gobierno habilitó la LEC para Reactivación Agropecuaria, con una disponibilidad de 20.375 millones de pesos, orientada a apoyar a los productores que requieran recursos para recuperar su capacidad productiva.

Finalmente, el Incentivo a la Capitalización Rural contará con 50.647 millones de pesos, recursos que buscan estimular la inversión en proyectos productivos y mejorar la infraestructura del sector agropecuario.

Según lo expuesto por el Gobierno, estos instrumentos serán gestionados a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y hacen parte de la estrategia nacional para enfrentar los impactos del fenómeno de El Niño, proteger la producción de alimentos y brindar herramientas financieras que permitan a los campesinos mantener su actividad económica en medio de las condiciones climáticas adversas.