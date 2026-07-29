Directora del Ideam habla en SEMANA y advierte sobre el fenómeno de El Niño: “Uno de los más intensos”

Ghisliane Echeverry Prieto está cerca de dejar el cargo como directora del Ideam tras más de tres años al frente durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que terminará el próximo 7 de agosto para darle paso al de Abelardo De La Espriella.

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La funcionaria habló con SEMANA acerca de la situación climática actual en Colombia y del fenómeno de El Niño. “Lo que indican los modelos es que será uno de los más fuertes e intensos desde que se tiene registro”, señaló.

Todo esto, según dijo, está llevando a que ocurran eventos “extremos” con mayor frecuencia, ya sean lluvias o sequías. “Hemos visto que ha aumentado la temperatura y hemos estado registrando récords de temperatura máxima en diferentes municipios”, explicó.

Echeverry mencionó que el fenómeno de El Niño se está consolidando poco a poco y, de acuerdo con algunos estimados, se prevé que la época más crítica será en diciembre.

“Los modelos están mostrando que para esa temporada podría ya estar consolidado como un fenómeno muy fuerte, es decir, con su intensidad máxima”, dijo.

Ghisliane Echeverry Prieto, directora del Ideam. Foto: Suministrada

Esto puede generar sequías más frecuentes y menos lluvias, lo que a su vez trae consecuencias como, por ejemplo, los incendios forestales, que terminan repercutiendo en la salud de las personas y en diferentes sectores de todo el país.

En ese sentido, advirtió que debe existir una muy buena preparación en cada uno de los sectores, ya que se necesita toda una cadena de acciones para lograr disminuir al máximo las consecuencias y prevenir situaciones que afecten a los ciudadanos.

“El país cada vez se ha informado mejor y ya hay una visión frente a los riesgos de preparación y anticipación. (…) Colombia estaba más acostumbrada a atender el desastre y no tener acciones anticipatorias, pero he visto cómo esto ha cambiado”, apuntó.

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Lo que encontró en el Ideam

Echeverry llegó al Ideam en enero de 2023 y se encontró con una entidad que, si bien contaba con profesionales de gran experticia, rigurosos y con grandes conocimientos, tenía falencias en las capacidades tecnológicas.

Además, también notó una debilidad en la forma en que se comunicaba con la ciudadanía, pero esta situación también provenía de los problemas técnicos que tenía la entidad.

“Es un instituto que está un poco rezagado en términos de procesos y de herramientas para responderle al país ante esa alta demanda de información”, precisó.

La mujer llegó al cargo en enero de 2023. Foto: Suministrada

La directora recordó que la misionalidad del Ideam es generar conocimiento para facilitar la toma de decisiones, por lo que siempre buscó crear las condiciones para desarrollar ese potencial y cumplir con ese llamado.

Para ello, comenzó con una revolución tecnológica que ha permitido facilitar los procesos y llegar de manera más oportuna a la ciudadanía.

“Pasamos de un instituto con unos rezagos tecnológicos de 20 años a ser hoy en día uno de los que está a la vanguardia tecnológica del país. (…) Todo esto nos permite cumplir con nuestra misionalidad y ofrecer apoyo técnico a otras instituciones que así lo requieran”, declaró en diálogo con SEMANA.

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Asimismo, dejó claro que es necesario que haya un fortalecimiento financiero para que la entidad pueda seguir creciendo poco a poco.

Posibles cambios en el próximo Gobierno

Echeverry manifestó la importancia de que exista una “continuidad” en lo que se ha venido haciendo en estos últimos tres años.

En esa línea, sostuvo que ella está de acuerdo con que se deben hacer modificaciones estructurales, pero reafirmó que todo se tiene que hacer en busca de la mejora de la institución.

“Espero que el gobierno entrante tenga clara la relevancia de este instituto y que estas reformas que se hagan sean en pro del mejoramiento”, expresó.

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto. Foto: Montaje SEMANA | Foto 1: GABRIEL SALAZAR SEMANA Foto 2: COLPRENSA

Por último, la directora le envió un mensaje a la próxima persona que ocupe el cargo. “Espero que quien llegue pueda saber muy bien lo que va a tener bajo su liderazgo: un instituto de gran relevancia para todos los sectores”, dijo.

“Ojalá lo pueda llevar a otro nivel y potenciar al Ideam, porque tiene mucho más para dar en todos los sentidos”, complementó.