Notificación de Infantino y la FIFA a las selecciones que no se unan a su plan de filial privada: fuerte amenaza

La FIFA causó revuelo en el mundo tras anunciar su ambiciosa voluntad de crear una empresa filial para gestionar sus actividades comerciales y atraer inversionistas privados, bajo la promesa de obtener ganancias de hasta 10.000 millones de dólares para financiar el desarrollo del fútbol. La propuesta no ha caído bien en varias regiones del planeta y las voces de rechazo no se han hecho esperar. Por eso, la entidad que regula el fútbol tuvo que enviar una carta.

Inesperado ofrecimiento de Juan Carlos Osorio a la Selección Colombia: habló del rol que aceptaría y salario

Jugó en la Premier League y llegaría a Atlético Nacional: revelan detalles de posible fichaje de lujo

“La administración de la FIFA está explorando la idea de reunir todos los derechos comerciales, que abarcan la retransmisión, el patrocinio, la venta de entradas y la concesión de licencias, junto con la implementación operativa de sus torneos mediante la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE)”, precisa el comunicado que tomó por sorpresa a más de uno.

Ante el anuncio de la filial privada, Infantino ahora coloca sus ojos en cuáles son sus apoyos y quiénes definitivamente no están de acuerdo con esta iniciativa. Por ejemplo, la UEFA inmediatamente expuso su rechazo, así como en Asia y la Concacaf, que además advierten que no fueron avisados con previo aviso.

Al ver el descontento y, según informa ‘Telegraph’, más de 200 selecciones ya recibieron una carta donde se leen instrucciones, plazos y las consecuencias que traería si el voto es a favor o en contra de la propuesta. La táctica de presión de la FIFA busca obtener las mayorías necesarias para implementar este plan desde el 1 de enero de 2027.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: AP Photo/Andre Penner

Se cree que este proyecto tiene 10 mil millones de pesos listos para comenzar la operación el año entrante y así fomentar el desarrollo del fútbol en el planeta y la financiación de los eventos más importantes de la FIFA, como por ejemplo el Mundial de selecciones. En la carta que menciona la prensa británica, se cree que hay unos castigos para los que se vean en contra.

Fuerte amenaza a más de 200 selecciones

La advertencia lanzada a las 211 asociaciones miembro relata que hay un plazo de 53 días para definir si está a favor o en contra del FIFA Forward Enterprise y así determinar las selecciones que obtendrían serias consecuencias en un corto plazo.

Telegraph dice que las federaciones que no apoyen la iniciativa del fondo comercial podrían sufrir una reducción de hasta el 75 % en los recursos que gira la FIFA para su sostenimiento. La medida genera presión en varias partes del planeta y demuestra que la entidad va por todo en esta iniciativa.

Serían tres los eventos que tendrían participación directa desde el 2027 con esta filial comercial y privada: El Mundial Masculino de Mayores, el Mundial Femenino de Mayores y el Mundial de Clubes.

Para llevar a cabo este proyecto, la entidad explica que está trabajando con el banco de inversión J. P. Morgan y el fondo de inversión Thrive Eternal, cercano a Donald Trump, ambas entidades con sede en Estados Unidos.