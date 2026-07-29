Aterrizó Falcao García en el país donde jugaría: filtran foto y fichaje parece inminente

Todo parece indicar que Radamel Falcao García encontró el país en el que acabará su carrera deportiva. Rumores y una foto que fue filtrada en las últimas horas dan a entender que en Panamá será el último baile del Tigre.

Desde hace un par de días se venía hablando de la chance. Ahora, la prensa del país centroamericano ha sacado a relucir una fotografía donde el goleador está en un centro clínico, al parecer, haciéndose los chequeos para la firma de su nuevo contrato.

“Falcao ya está en Panamá”, dice el comunicador Álvaro Martínez. “El Tigre está en Avanzar haciéndose pruebas médicas”, amplió el comunicador.

Finalmente, apuntó a que “posiblemente entrenará con San Francisco” en las próximas horas.

Sí, justamente San Francisco FC de Panamá es el equipo con el que se le vincula al atacante cafetero. Es más, se ha llegado a decir que ya gestionó temas familiares como la matrícula de sus hijos en un nuevo colegio.

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Un “90 % probable”

El periodista Sebastián Bejarano en Morning GOL de As Colombia fue quien dio la primicia del que sería el nuevo equipo para el goleador histórico de Selección Colombia.

“Estuvimos haciendo tanteos en Panamá, pesquisas, acerca del futuro de Radamel Falcao García. Nos dicen lo siguiente: está ya en Panamá, matriculó a sus hijos ya en colegio. Si nada extraordinario ocurre, Falcao será nuevo jugador del San Francisco FC. Es un 90 % probable”, aseveró en días pasados.

Lorelei Tarón y Radamel Falcao García. Familia juega papel clave en el futuro del goleador. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Añadió: “San Francisco es el tercer equipo más importante de Panamá: nueve títulos nacionales tiene”.

De concretarse la operación, San Francisco FC se convertiría en el undécimo club en la carrera profesional de Falcao García. Además, el experimentado delantero sigue ostentando el récord como máximo goleador histórico de la Selección Colombia, con 36 anotaciones.

En Millonarios no salió bien

Radamel Falcao García hizo realidad uno de los grandes anhelos de su carrera al convertirse en jugador de Millonarios, equipo del que siempre confesó ser hincha.

El delantero llegó para el segundo semestre de 2024, tras finalizar su ciclo en el fútbol español, y fue presentado ante una multitud en el estadio El Campín.

Radamel Falcao García, exdelantero de Millonarios Foto: AFP

En su primera temporada disputó 16 partidos de Liga BetPlay y anotó cinco goles, varios de ellos durante los cuadrangulares semifinales. Aunque algunas lesiones afectaron su continuidad, se consolidó como una de las principales referencias ofensivas del conjunto embajador.

Para el primer semestre de 2025 renovó su contrato y aumentó su producción goleadora. Su etapa en Millonarios terminó con 29 partidos oficiales y 11 goles, todos convertidos en la Liga colombiana.

Si bien no consiguió títulos con el club, dejó una huella importante por el impacto que generó su llegada y por cumplir el sueño de defender los colores del equipo del que fue seguidor desde niño.

"#Falcao terminó contrato con nosotros al final de junio. Acuérdense que él tiene una situación que hemos evaluado en el pasado de carácter fiscal que limita un poco su permanencia en Colombia".



Enrique #Camacho en RDP 🎙️ pic.twitter.com/1J0dzPphba — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) July 24, 2026

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, cerró cualquier posibilidad de renovación al decir: “Terminó contrato con nosotros a final de junio. Se fue al Mundial a participar como comentarista… esa es la situación que conozco”.

“Una situación de carácter fiscal que limita su permanencia en Colombia”, zanjó.