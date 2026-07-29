La millonada que recibiría la Federación Colombiana de Fútbol por apoyar a Infantino y la filial privada de la Fifa

Apenas terminó el Mundial 2026, la Fifa causó revuelo en el planeta tras anunciar la creación de una empresa filial para gestionar sus actividades comerciales y atraer inversionistas privados, bajo la promesa de obtener ganancias de hasta 10.000 millones de dólares y así financiar el desarrollo del fútbol. Para ello, la entidad necesita el respaldo de la mayoría de las confederaciones para avanzar en la estructura.

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Pese al anuncio sorpresivo, esto no ha sido bien visto en varias regiones que, incluso, estarían apoyando la reelección de Gianni Infantino en la presidencia de la Fifa en 2027. Bien se sabe que el mandatario ha intentado patear el tablero y no le ha temblado la mano para reformar eventos clave de la entidad en los últimos años.

Por ejemplo, el aumento a 48 naciones en el Mundial y hasta 64 para 2030. El Mundial de Clubes pasó a disputarse cada cuatro años con 32 participantes y ahora se espera la conformación de una filial con agentes privados para financiar más eventos y fortalecer el “desarrollo del fútbol”, según el comunicado de la Fifa.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: Getty Images

Varias confederaciones han expresado su rechazo y malestar ante estas intenciones de vincular agentes privados. Por ejemplo, la Concacaf y la Confederación Asiática se vieron sorprendidas por este anuncio y recibieron con desagrado esas intenciones de la actual administración de la Fifa. El primer ministro británico y Joseph Blatter, expresidente de la entidad, también criticaron la estrategia de convocar a inversionistas privados.

Promesa millonaria para quienes apoyen a la FIFA

La entidad ya habría comunicado a sus federaciones nacionales que cada una recibirá 40 millones de dólares si respaldan el plan para vender las participaciones de las grandes competiciones a agentes privados. Gianni Infantino también lanzó un contundente comunicado: deberán adherirse antes del 19 de septiembre, según afirma la prensa británica.

De izquierda a derecha: Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA; Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; y ramón Jesurún, presidente de la FCF. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Es decir, la Conmebol podría recibir 40 millones de dólares si apoya esta iniciativa de la Fifa. Cabe resaltar que The Times indicó que fuentes contrarias al plan habían calificado esta maniobra de “simple soborno”.

La Conmebol es una de las confederaciones más cercanas a la Fifa y se ha mostrado convencida de apoyar la iniciativa del Mundial con 64 equipos en 2030. No suena descabellado que siga con el mismo plan de apoyo para la filial privada.

Si es así y la Fifa sale vencedora en esta creación, la Conmebol recibiría el dinero y seguramente lo repartiría en partes iguales entre las federaciones nacionales que la conforman. En este caso, la Federación Colombiana de Fútbol podría adjudicarse cifras cercanas a los 4 millones de dólares.

Más detalles de la filial privada de la Fifa

“La administración de la Fifa está explorando la idea de reunir todos los derechos comerciales, que abarcan la retransmisión, el patrocinio, la venta de entradas y la concesión de licencias, junto con la implementación operativa de sus torneos mediante la creación de la Fifa Forward Enterprise (FFE)”, precisa el comunicado de la Fifa que tomó por sorpresa a más de uno.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA Foto: Getty Images

En ese mismo comunicado, la Fifa dice que invitará a terceros a realizar inversiones minoritarias en la entidad para desarrollar diferentes torneos mundiales; eso sí, sin perder el control ni la autoridad. Los planes de Gianni Infantino de asociarse más oficialmente con agentes privados no han gustado a la UEFA, su principal opositora.