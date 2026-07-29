Asistencia de hinchas de Atlético Nacional a El Campín contra Tigres enciende las alarmas: imágenes contundentes

Atlético Nacional derrotó a Tigres en el juego de vuelta de la fase 1B de Copa Betplay en un estadio que se considera su segunda casa y donde ganó la Copa Libertadores en 1989. El equipo Verdolaga, dirigido por Lucas González, ya engrana en este nuevo ciclo y mostró desde el inicio una táctica con mucha posesión del balón, orden defensivo y coherencia en el sistema. Eso fue suficiente para sellar su clasificación con un 4-0 en el global.

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Desde el pitazo inicial en El Campín, el profesor Lucas González apostó por una nómina base con la que espera competir en este importante campeonato, donde el verdolaga es el máximo dominador en la historia. Los primeros 15 minutos estuvieron marcados por la intensidad, con Nacional asumiendo el protagonismo del compromiso, tal como lo requería la situación.

Kevin Parra y Juan Rengifo fueron los conductores del equipo en la vuelta, buscando constantemente a Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos en la zona de ataque, para administrar la ventaja y controlar las intenciones del rival, mientras que Tigres intentó encontrar espacios para descontar en la serie.

Atlético Nacional sumaría más refuerzos a su nómina. Foto: Colprensa - David Jaramillo

Al minuto 30 del primer tiempo, Nicolás Rodríguez aprovechó un rebote, sin dejar caer el balón, tras un tiro de esquina ejecutado por Kevin Parra, para marcar el 0-1 del compromiso y ampliar la ventaja a 0-3 en el global ante su hinchada, que no se hizo sentir como antes.

Pocos hinchas de Atlético Nacional en El Campín

Seis minutos más tarde llegó una gran acción colectiva comandada por Juan Manuel Zapata, quien abrió el juego por la banda para Samuel Velásquez. El lateral envió un pase gol a Alfredo Morelos y el delantero definió para el 0-2 del partido y el 0-4 en la serie.

Asistencia Nacional vs. Tigres Foto: Cortesía: @Rivera__Oscar7

Kevin Parra fue el principal generador de juego del cuadro antioqueño, conectando constantemente con Alfredo Morelos en ataque. Además, Yeicar Perlaza y Samuel Velásquez aportaron amplitud y profundidad por las bandas, consolidando el dominio verdolaga durante el primer tiempo.

Para el segundo tiempo, el conjunto Verdolaga dio un respiro a parte de su nómina con los ingresos de Franco Armani y Cristian Arango. El equipo mantuvo el orden táctico, realizó transiciones por las bandas y generó juego con aperturas por el centro del campo para sorprender a la defensa local. El ingreso de una leyenda como Armani se esperaba con más aforo de público en Bogotá.

Hinchas de Nacional en El Campín Foto: Colprensa

El compromiso finalizó con victoria 0-2 para Atlético Nacional y un contundente 0-4 en el marcador global, resultado que le permitió al conjunto antioqueño asegurar su clasificación a los octavos de final de Copa Betplay donde se espera al Deportivo Cali.

Ni 20 mil personas en El Campín

Según la web oficial de Atlético Nacional, solo fueron 18 mil hinchas a El Campín, cuando se esperaban alrededor de 30 mil fanáticos en las gradas del estadio de Bogotá, teniendo en cuenta el gran volumen de seguidores en el interior del país y que el rival permitió esa localía para tener el aforo en su totalidad.

Imagen de asistencia Nacional vs. Tigres Foto: Cortesía: @Rivera__Oscar7

La próxima salida de Atlético Nacional en El Campín puede ser el próximo 28 de agosto ante Fortaleza (local), siempre y cuando la Comisión para el Fútbol en Bogotá lo aprueben.