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Polémica arbitral en Copa BetPlay: penal a favor de Quindío no tendría fundamento, y desde Tolima reclaman

Analistas arbitrales aseguran que el penal no existió y que, al contrario, podría haber sido falta en ataque a favor del Deportes Tolima.

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Redacción Deportes
28 de julio de 2026 a las 10:30 p. m.
Partido entre Deportes Tolima y Quindío tuvo polémica sobre el cierre y hubo voz de protesta.
Partido entre Deportes Tolima y Quindío tuvo polémica sobre el cierre y hubo voz de protesta. Foto: Izq: YouTube - DIMAYOR / Der: Transmisión oficial Win Sports (tomado de X - @ElVarCentral)

Volvió el fútbol profesional colombiano y, con él, las polémicas arbitrales que generan ruido entre la prensa y los aficionados. Este martes, 28 de julio, Deportes Quindío y Deportes Tolima jugaron por la vuelta de la fase 1B de la Copa BetPlay.

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La ida, en Ibagué, había quedado 2-1 a favor del Deportes Tolima, y la vuelta, en Armenia, acabó 2-1 a favor de Quindío. Por tanto, se tuvieron que ir a los tiros desde el punto penal, y ahí los cuyabros vencieron a los pijaos (4-2).

Sin embargo, la polémica que tiene encima el central del compromiso, Ricardo Pabón, se dio por un supuesto penal inexistente a favor del Quindío. De hecho, el penal acabó siendo gol, y con ese tanto fue que el cuadro cuyabro empató la serie y mandó todo a los penales, ante un rival de peso en la primera división.

“La mano fue en ataque”

La imagen de la transmisión oficial del evento muestra que la mano penal sancionada sobre los 90’, por Ricardo Pabón, habría sido en ataque. Es decir, el esférico habría dado en la mano del jugador del Quindío, no del Tolima, por lo que, bajo esa lógica, tendría que haber sancionado mano en ataque a favor del elenco pijao.

Cabe recordar que en el partido no hubo VAR para que le señalara el presunto error a Pabón. Sin embargo, y tras la decisión final, la polémica estalló en redes y entre la prensa y los aficionados no perdonan una acción que acabó definiendo el compromiso.

Los analistas arbitrales opinaron y concluyeron que se trata de un escándalo. José Borda escribió: “En Tolima-Quindío de Copa, el árbitro Ricardo Pabón pitó un penal al Quindío por una mano que cometió el atacante. Como no hay VAR, no se pudo corregir el error. Lo grave es que después de esto el Tolima fue eliminado. Si con Machado llovía, con Restrepo no escampaba”.

Otro que se pronunció fue Andrés Grimaldos: “Tremendo lío se le armó al árbitro Ricardo Pabón. Pitó penal en la última del partido para Quindío por una supuesta mano... mano que hubo, pero mano EN ATAQUE. En copa no hay VAR, así que el árbitro tiene que comerse el error. Se le confundió la vista. ¡No hay penal!”.

Por su parte, el técnico del Deportes Tolima, Sebastián Oliveros, también alzó la voz de protesta en rueda de prensa postpartido. Hizo un llamado a la mejoría y que, en estos torneos, debería haber herramienta VAR.