Fase 1B de la Copa BetPlay: canal y hora para ver los partidos de Nacional, América y Junior

El fútbol profesional colombiano está de regreso, luego del parón por el Mundial 2026. Este martes, 21 de julio, habrá acción para Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla en la fase 1B de la Copa BetPlay.

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Programación oficial - Fase 1B de la Copa BetPlay (IDA)

Martes 21 de julio

Atlético Nacional vs. Tigres FC - 4:00 p. m. por Win Sports +

- 4:00 p. m. por Inter de Bogotá vs. Once Caldas - 5:00 p. m. por el canal de YouTube de Win Sports

- 5:00 p. m. por el canal de YouTube de Deportes Tolima vs. Deportes Quindío - 6:00 p. m. por el canal de YouTube de Win Sports

- 6:00 p. m. por el canal de YouTube de Once Caldas vs. Envigado - 7:00 p. m. por el canal de YouTube de Win Sports

- 7:00 p. m. por el canal de YouTube de Deportivo Pasto vs. Bogotá FC - 7:00 p. m. por el canal de YouTube de Win Sports

- 7:00 p. m. el canal de YouTube de América de Cali vs. Real Cartagena - 7:30 p. m. por Win Sports y Win Sports +

Miércoles 22 de julio

Junior de Barranquilla vs. Barranquilla FC - 7:30 p. m. por Win Sports +

Por definir

Independiente Santa Fe vs. Unión Magdalena

La Copa BetPlay ya tiene ocho clubes clasificados a los octavos de final: Deportivo Cali, Alianza FC, Millonarios, Llaneros, Independiente Medellín, Fortaleza, Deportivo Pereira y Real Cundinamarca.

Los ganadores de cada llave de la fase 1B clasificarán a octavos de final y sus enfrentamientos serán sorteados por la Dimayor.

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Nuevo reglamento para el segundo semestre

Además de la programación de los partidos, también se confirmó el uso de algunas de las normas que se llevaron a cabo durante el Mundial 2026 y están aprobadas por la International Football Association Board (IFAB) desde el pasado 1 de junio.

“La adopción de estas medidas tiene como propósito fortalecer la transparencia, la uniformidad en la aplicación de las Reglas de Juego, elevar el dinamismo y el tiempo efectivo de juego, así como el desarrollo adecuado de las competiciones“, apuntó la Dimayor en un comunicado oficial.

Wilmar Roldán, arbitro del partido de Atlético Nacional vs. Envigado Foto: David Jaramillo

Estas son las nuevas reglas que se estrenarán en el FPC: