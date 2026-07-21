Fase 1B de la Copa BetPlay: canal y hora para ver los partidos de Nacional, América y Junior

El fútbol profesional colombiano está de regreso, luego del parón por el Mundial 2026. Este martes, 21 de julio, habrá acción para Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla en la fase 1B de la Copa BetPlay.
Programación oficial - Fase 1B de la Copa BetPlay (IDA)
Martes 21 de julio
- Atlético Nacional vs. Tigres FC - 4:00 p. m. por Win Sports +
- Inter de Bogotá vs. Once Caldas - 5:00 p. m. por el canal de YouTube de Win Sports
- Deportes Tolima vs. Deportes Quindío - 6:00 p. m. por el canal de YouTube de Win Sports
- Once Caldas vs. Envigado - 7:00 p. m. por el canal de YouTube de Win Sports
- Deportivo Pasto vs. Bogotá FC - 7:00 p. m. por el canal de YouTube de Win Sports
- América de Cali vs. Real Cartagena - 7:30 p. m. por Win Sports y Win Sports +
Miércoles 22 de julio
- Junior de Barranquilla vs. Barranquilla FC - 7:30 p. m. por Win Sports +
Por definir
- Independiente Santa Fe vs. Unión Magdalena
La Copa BetPlay ya tiene ocho clubes clasificados a los octavos de final: Deportivo Cali, Alianza FC, Millonarios, Llaneros, Independiente Medellín, Fortaleza, Deportivo Pereira y Real Cundinamarca.
Los ganadores de cada llave de la fase 1B clasificarán a octavos de final y sus enfrentamientos serán sorteados por la Dimayor.
Nuevo reglamento para el segundo semestre
Además de la programación de los partidos, también se confirmó el uso de algunas de las normas que se llevaron a cabo durante el Mundial 2026 y están aprobadas por la International Football Association Board (IFAB) desde el pasado 1 de junio.
“La adopción de estas medidas tiene como propósito fortalecer la transparencia, la uniformidad en la aplicación de las Reglas de Juego, elevar el dinamismo y el tiempo efectivo de juego, así como el desarrollo adecuado de las competiciones“, apuntó la Dimayor en un comunicado oficial.
Estas son las nuevas reglas que se estrenarán en el FPC:
- Procedimiento de sustitución: Los jugadores que sean sustituidos deberán salir por la parte más cercana a su posición en el campo o en caso tal, salir en un tiempo límite de 10 segundos del terreno de juego para así poder dar continuidad a que el sustituto ingrese. En caso tal que el sustituido no salga dentro de este límite de tiempo, el sustituto no puede ingresar hasta después de un minuto.
- Atención a jugadores lesionados: Si el árbitro detiene el juego para atender a un jugador, este deberá estar como mínimo un minuto fuera de la cancha.
- Reanudaciones: Los jugadores tienen cinco segundos para ejecutar el saque de banda y saque de puerta.
- Intervenciones del VAR: Se añaden los casos de tiro de esquina concedido erroneamente, segunda tarjeta amarilla y casos de un cambio de identidad del jugador amonestado.
- Accesorios: Se permite usar accesorios siempre que no sean peligrosos y estén cubiertos de forma segura.
- Penales: Se empezará a ejecutar la nueva normativa para el doble toque y la infracción simultánea al cobro.
- Taparse la boca: Al igual que en el Mundial 2026, la conducta de taparse la boca para insultar a un adversario será castigada con tarjeta roja.
- Abandono por protesta: Se abre una nueva opción de tarjeta roja directa para jugadores que abandonen el terreno en señal de protesta, jugador que instruya a otros a hacerlo, entrenador u oficial que ordenen o instruya a los jugadores a abandonar el terreno de juego en señaI de protesta contra una decisión arbitral