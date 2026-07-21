David Alonso sube a MotoGP y anuncia su nueva escudería: “Hoy se cumple un sueño de niño”

David Alonso, piloto colombiano, fue anunciado como nuevo fichaje de Honda y hará su ascenso a Moto GP para la temporada 2027. De esa forma sube al máximo escalón del motociclismo, apoyado por los grandes resultados conseguidos en Moto 3 y Moto 2.

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Aunque la escudería japonesa no ha precisado si Alonso estará en el equipo de fábrica o en el satélite Honda LCR, esta es una noticia histórica para el deporte en Colombia.

“El colombiano de 20 años ha tenido una de las carreras más impresionantes en categorías ligeras, terminando 3º en su debut en Moto3 antes de ganar el título el año siguiente”, valoró Honda en un comunicado.

David Alonso también reaccionó al acuerdo en su cuenta de Instagram y compartió el anuncio de su nueva escudería. “Hoy se cumple un sueño de niño“, dijo.

La duración de su contrato no ha sido precisada por Honda, pero se espera que sea un proyecto a largo plazo por la edad y por las grandes condiciones que ha demostrado en el camino hacia la máxima categoría.

David Alonso llega junto a Fabio Quartararo

El francés Fabio Quartararo también fue confirmado como nuevo fichaje de Honda para la próxima temporada. Luego de ocho temporadas en Yamaha, que anunció su salida hace tres semanas, el piloto de 27 años buscará regresar a la lucha por el título en el otro constructor nipón de la parrilla, con el que firma por dos años.

Quartararo se proclamó campeón del mundo en 2021 y el año siguiente quedó segundo, por detrás del italiano Francesco Bagnaia, pero no ha sido capaz de alcanzar ese nivel en las últimas campañas.

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La temporada 2027 supondrá un cambio en el ecosistema de MotoGP, con un nuevo reglamento técnico que rebajará la cilindrada de los 1000 cc actuales a los 850 cc. Una oportunidad para partir de cero y que las escuderías japonesas podrían aprovechar para poner fin al dominio de los últimos años de Ducati y Aprilia.

“Quartararo correrá con el equipo de fábrica Honda HRC en el inicio de la era 850 cc de MotoGP, que arranca en 2027”, anunció su nuevo equipo en un comunicado.

David Alonso ha sido figura en Moto 3 y Moto 2. Foto: Getty Images

La despedida de Aspar Team

Aspar Team, el equipo de David Alonso en Moto 2, le dedicó un emotivo mensaje de despedida al colombiano. “Hemos tenido casi nueve años para empezar a escribirte una carta de despedida, y la hemos dejado para el último día. ¿Cómo se supone que vamos a despedirnos de un piloto que empezó a correr con nosotros cuando solo tenía 11 años y ahora se marcha con 20 años, campeón del mundo de Moto3 y en dirección a MotoGP?“, preguntaron.

A Alonso todavía le quedan algunos grandes premios para terminar su última temporada vestido con los colores de Aspar. “Once carreras más, once regalos, once oportunidades de volver a vibrar contigo antes de que llames a la puerta de la categoría reina y te conozca ya todo el mundo. Los que te conocemos desde pequeño, literalmente media vida, te echaremos de menos, pero seguiremos emocionándonos con tus carreras allá donde vayas”, sentenció el equipo.

*Con información de la AFP.