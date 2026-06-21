David Alonso y un final de infarto: la última curva lo definió todo y subió al podio en República Checa

El piloto colombiano David Alonso sumó un nuevo hito en su carrera deportiva dentro del motociclismo mundial al conseguir el segundo lugar en el Gran Premio de la República Checa de Moto2. Una jornada vibrante, de mucha velocidad, en la que la victoria se definió en la última curva.

Decepción de Ecuador vs. Curazao: tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026 tras loco partido

Notificación del Real Madrid al Bayern Múnich de Luis Díaz por sonado fichaje: certera misiva

Pese a no ganar la competencia, su participación fue brillante, comenzando porque se adjudicó la pole position el día anterior. El colombo-español demostró que tiene el ritmo y la madurez necesaria para pelear en la parte alta de la categoría intermedia, firmando un podio de altísimo valor para su carrera.

La carrera estuvo marcada por la alta exigencia estratégica y un ritmo demoledor desde la luz verde. Alonso, quien el día anterior había sufrido una leve caída durante las sesiones libres, dejó atrás los fantasmas y se plantó con autoridad en el circuito de Brno. Desde el arranque de la competencia, se mantuvo firme en el grupo de vanguardia, gestionando de forma impecable el desgaste de los neumáticos y respondiendo con adelantamientos milimétricos ante los ataques de sus rivales más experimentados.

Cuando todo apuntaba a que el himno nacional de Colombia resonaría en lo más alto del podio en territorio checo, el destino de la carrera cambió de rumbo en una fracción de segundo. Alonso lideró con maestría la última vuelta de la competencia, cerrando todos los espacios posibles y aguantando la tremenda presión que ejercían sus perseguidores directos, pero todo se le escapó en la última curva.

Un mínimo exceso en la frenada abrió una pequeña e inesperada rendija. Su rival más inmediato aprovechó la succión y el espacio milimétrico para meter la moto por el interior en una maniobra al límite.

Alonso se conforma con el segundo puesto

Pese al esfuerzo del colombiano por recuperar la línea y traccionar más rápido hacia la recta de meta, la victoria se le terminó escapando por apenas unas milésimas de segundo, cruzando la bandera a cuadros en un agónico, pero aplaudido, segundo lugar.

David Alonso en competencia en República Checa. Foto: Getty Images

Con este valioso segundo puesto en Chequia, David Alonso ratifica su gran momento de forma en el campeonato mundial y demuestra que es uno de los mejores de la actual temporada de Moto2.

La próxima cita del calendario en Países Bajos será una nueva oportunidad para que el joven maravilla de Colombia, con su motocicleta, busque su revancha en las pistas europeas y, definitivamente, dar el salto a lo más alto del podio.

Top 5: GP de República Checa