Las primeras imágenes de Lionel Messi en el funeral de su padre: “Momento íntimo y doloroso”

Este domingo, 9 de agosto, se llevó a cabo el funeral de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Se trató de un acto íntimo con la familia, pero que alcanzó a ser captado por la prensa que estuvo a las afueras del cementerio El Prado, ubicado en las afueras de Rosario, en Argentina.

Decisión en la selección Argentina por la muerte del papá de Messi: Leandro Paredes la comunicó

Tratándose de un momento íntimo y de dolor para la familia Messi, apenas hay unas pocas imágenes de Lionel en el cementerio. Sin embargo, al 10 de la selección Argentina se le ve con las manos en los bolsillos y mirando hacia abajo.

Lionel Messi, Matías Messi y Rodrigo Messi, los tres hermanos, caminando juntos en el cementerio El Prado en Rosario, Argentina. Foto: Getty Images

Lionel Messi, cabizbajo, luego de darle el último adiós a su padre, Jorge Messi, en el cementerio El Prado de Rosario. Foto: Getty Images

Imagen lejana del acompañamiento de la familia Messi tras el fallecimiento de Jorge Messi. Foto: Getty Images

Los argentinos le demuestran su cariño a Lionel Messi: así se ve el cementerio El Prado, a las afueras, donde enterraron a Jorge Messi. Foto: Getty Images

Lio Messi llegó a Rosario en la noche del 8 de agosto de 2026, en compañía de su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos. Viajaron desde Estados Unidos, pues la muerte de Jorge Messi ocurrió en la noche del 7 de agosto.

Jorge, quien además de padre fue el representante de Leo durante toda su carrera, deja una huella inmensa en la vida del astro. Desde los inicios del jugador hasta que se convirtió en leyenda, lo cierto es que el padre de Leo desempeñó un papel fundamental.

Las voces de solidaridad se han tomado al planeta entero en las últimas horas. Reconocen a Jorge como el padre de una leyenda del deporte balompié, y el mismo Lionel dejó claro, muchas veces, que su viejo era el ejemplo a seguir.

Muerte de Jorge Messi: Real Madrid, Barcelona y Argentina hacen sentidos pronunciamientos

Los compañeros de Messi en Argentina esperan acompañarlo en el duro duelo

Leandro Paredes, compañero de Messi en la selección Argentina, habló con la prensa luego del empate de su equipo, Boca Juniors, contra Vélez Sarsfield. El partido se disputó en la noche del 8 de agosto.

“No pude hablar con él. Sé que está viajando, esperando a que llegue para poder acompañarlo en este momento, que seguramente le haga bien que estemos ahí”, le dijo Paredes a la prensa presente.

Y añadió: “Ahora hablaré con algunos de mis compañeros para ver si vamos ahora o si vamos mañana después del mediodía”.

Paredes acaba de decir que va a ir con algunos compañeros de la Selección a Rosario para acompañar a Messi en este duro momento ❤️‍🩹pic.twitter.com/anJQLqyHzd — Scalonados (@Scalonados) August 9, 2026

Además, numerosos clubes y personajes del fútbol se han unido en un mensaje de solidaridad, que invita a Messi y a su familia a que tengan ánimo de cara a lo que viene.

Por ejemplo, el Real Madrid, el eterno rival del FC Barcelona, equipo donde Messi es la máxima leyenda, entendió que la rivalidad deportiva queda a un lado y le envió unas sentidas palabras al argentino:

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”.