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Jugada maestra de Argentina con Lionel Messi en medio de su retiro: es oficial y Colombia mira de reojo por James

Lionel Messi, pese a anunciar su retiro, recibe impensada convocatoria de la Selección Argentina.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

15 de septiembre de 2026 a las 3:39 p. m.
James Rodríguez y Lionel Messi
James Rodríguez y Lionel Messi Foto: Getty Images

Inesperada notificación que recibe Lionel Messi solo días después de anunciar su retiro de la selección nacional de Argentina. El volante del Inter Miami fue sorprendido con una nueva convocatoria a la ronda de amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín que le podrían dejar de vuelta.

James Rodríguez (n.º 10) y Luis Díaz (n.º 7), de Colombia, tras la derrota de su equipo en la tanda de penaltis, al finalizar el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Colombia en el BC Place de Vancouver, el 7 de julio de 2026, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá. (Foto de Alex Pantling - FIFA/FIFA vía Getty Images)
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VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Nestor Lorenzo, Head Coach of Colombia, reacts after the team's defeat through the penalty shootout after the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Lionel Messi aparece en la lista oficial junto a otras figuras como Julián Álvarez y Lautaro Martínez, además de algunas caras nuevas para seguir con el recambio generacional. Los partidos amistosos se jugarán en Córdoba y Buenos Aires y parece que la idea de la Asociación del Fútbol Argentino es homenajear al 10 tras el anuncio de su retiro.

Asimismo, la AFA dio a conocer que Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso solo estarán disponibles hasta el último amistoso del próximo 6 de octubre y los jugadores del ámbito local que serán convocados, se darán a conocer el viernes.

Un curioso movimiento de Argentina con su máxima estrella y ahora está a la espera de la respuesta del jugador, si asistirá a la que sería su ‘último baile’ con la selección nacional, con la que fue campeón del mundo en Qatar 2022 y dos Copas Américas.

Convocatoria de Argentina
Convocatoria de Argentina Foto: Selección Argentina

Colombia mira de reojo está situación por lo que está ocurriendo con James Rodríguez, su máxima estrella y considerado uno de los futbolistas más importantes del fútbol colombiano. El 10 anunció su retiro de la Tricolor y se concentra en las actividades con Atlético Nacional.

La FCF podría intentar un ejercicio parecido al de Argentina y presionar una eventual convocatoria de su máxima estrella para los amistosos contra México, Perú y Paraguay en Estados Unidos. La convocatoria se dará a conocer el próximo 17 de septiembre en una rueda de prensa.

Convocatoria de Argentina con Messi

Porteros

  • Emiliano Martínez (Chelsea)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)
  • Gerónimo Rulli (Manchester City)

Defensas

  • Agustín Giay (Palmeiras).
  • Leo Balerdi (AS Roma)
  • Cuti Romero (Atlético de Madrid)
  • Lisandro Martínez (Manchester United)
  • Juan Foyth (Villarreal)
  • Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)
  • Román Vega (Zenit de San Petersburgo)

Centrocampistas

  • Enzo Fernández (Manchester City)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Valentín Barco (Chelsea)
  • Giovani Lo Celso (Betis)
  • Exequiel Palacios (Ipswich Town)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Nico Paz (Como)
  • Franco Mastantuono (Fiorentina)

Delanteros

  • Matías Soulé (AS Roma)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Nico González (Juventus)
  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • José Manuel López (Palmeiras)
  • Santiago Castro (AS Roma)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Lautaro Martínez (Inter)
  • Lionel Messi (Inter Miami)

Amistosos de Argentina con Messi

  • 30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes
  • 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental
  • 6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental