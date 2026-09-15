Inesperada notificación que recibe Lionel Messi solo días después de anunciar su retiro de la selección nacional de Argentina. El volante del Inter Miami fue sorprendido con una nueva convocatoria a la ronda de amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín que le podrían dejar de vuelta.
Lionel Messi aparece en la lista oficial junto a otras figuras como Julián Álvarez y Lautaro Martínez, además de algunas caras nuevas para seguir con el recambio generacional. Los partidos amistosos se jugarán en Córdoba y Buenos Aires y parece que la idea de la Asociación del Fútbol Argentino es homenajear al 10 tras el anuncio de su retiro.
Asimismo, la AFA dio a conocer que Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso solo estarán disponibles hasta el último amistoso del próximo 6 de octubre y los jugadores del ámbito local que serán convocados, se darán a conocer el viernes.
Un curioso movimiento de Argentina con su máxima estrella y ahora está a la espera de la respuesta del jugador, si asistirá a la que sería su ‘último baile’ con la selección nacional, con la que fue campeón del mundo en Qatar 2022 y dos Copas Américas.
Colombia mira de reojo está situación por lo que está ocurriendo con James Rodríguez, su máxima estrella y considerado uno de los futbolistas más importantes del fútbol colombiano. El 10 anunció su retiro de la Tricolor y se concentra en las actividades con Atlético Nacional.
La FCF podría intentar un ejercicio parecido al de Argentina y presionar una eventual convocatoria de su máxima estrella para los amistosos contra México, Perú y Paraguay en Estados Unidos. La convocatoria se dará a conocer el próximo 17 de septiembre en una rueda de prensa.
Convocatoria de Argentina con Messi
Porteros
- Emiliano Martínez (Chelsea)
- Juan Musso (Atlético de Madrid)
- Gerónimo Rulli (Manchester City)
Defensas
- Agustín Giay (Palmeiras).
- Leo Balerdi (AS Roma)
- Cuti Romero (Atlético de Madrid)
- Lisandro Martínez (Manchester United)
- Juan Foyth (Villarreal)
- Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
- Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)
- Román Vega (Zenit de San Petersburgo)
Centrocampistas
- Enzo Fernández (Manchester City)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Valentín Barco (Chelsea)
- Giovani Lo Celso (Betis)
- Exequiel Palacios (Ipswich Town)
- Rodrigo De Paul (Inter Miami)
- Nico Paz (Como)
- Franco Mastantuono (Fiorentina)
Delanteros
- Matías Soulé (AS Roma)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
- Nico González (Juventus)
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- José Manuel López (Palmeiras)
- Santiago Castro (AS Roma)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
- Lautaro Martínez (Inter)
- Lionel Messi (Inter Miami)
Amistosos de Argentina con Messi
- 30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes
- 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental
- 6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental