Sinfín de reacciones al retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia: Cuadrado, Guarín, Ríos y más

Se fue James Rodríguez de la Selección Colombia. Quien más partidos jugó con la Tricolor: 31, el que más goles anotó en mundiales: 6, también el mayor anotador nacional en las eliminatorias: 14. Como asistidor, también el líder del podio al acumular 43.

Y como si fuera poco, Bota de Oro en el Mundial 2014, Premio Púskas de esa misma Copa Mundo y finalista de la Copa América del 2024.

Un cucuteño que debutó por allá en 2011 con la camiseta 5 y ya daba muestras de ser el nuevo líder de una generación que hizo ilusionar al país. Lideró varias camadas y muchos se lo reconocen.

En redes sociales, luego de que publicara ese video con el que puso fin a su etapa con el cuadro patrio, se inundó de comentarios la publicación.

Futbolistas actuales, otros con lo que en algún momento ya compartió y nuevas generaciones le demostraron agradecimiento por lo que le dio al país vestido con la 10.

Freddy Guarín, quien compartió con James en el equipo nacional y también durante su época en FC Porto, le escribió: “Dejaste un legado para las nuevas generaciones. Gracias por amar esa camisa y darle tantas alegrías al país”.

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Carlos Sánchez, mediocampista con el que también el 10 estuvo en el Mundial de 2014, le dedicó: “Grande siempre. Muchas gracias por dejarte la vida en cada partido con la selección”.

Juan Guillermo Cuadrado, con el que se podrá reencontrar ahora que ambos decidieron venir a Colombia para jugar sus últimos años con Atlético Nacional y Millonarios, respectivamente, le dijo: “Mi 10, leyenda histórico”.

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Para Richard Ríos, quien tuvo la chance de pasar de elogiarlo a compartir con él en su última etapa, le expresó: “Gracias por tanto, GENIO”.

Y de ese tipo, más de 30 mil comentarios quedaron en menos de una hora en el perfil de James. También hubo unas 270 mil vistas y más de 32 compartidos al contenido, solo en Instagram.

Reacción del mundo fútbol al adiós de James

Conmebol fue de las primeras entidades del fútbol mundial que decidió dedicarle un mensaje a James por su decisión de dejar la Selección Colombia.

“¡El crack que daba su mejor versión cuando se vestía de Selección Colombia! ¡Gracias por tanta magia, James Rodríguez!”, escribió junto a una imagen generada para rendirle tributo.

Aún se espera el pronunciamiento de la Federación Colombiana de Fútbol, así como de la División Mayor y los 36 equipos del balompié local para decir ‘adiós y gracias’ a James.

En Atlético Nacional dirá adiós

Lo más probable es que su retorno al país sea para acabar definitivamente su carrera deportiva. A los 35 años tomó la decisión de volver al país, luego de lo que fueron sus inicios en Envigado.

James Rodríguez en su primer contacto con el Atanasio Girardot como nuevo jugador de Atlético Nacional Foto: Colprensa

Esta vez James decidió poner la camiseta del Rey de Copas, Atlético Nacional, asegurándose un ambiente ideal para rendir de buena forma, sentirse querido y así, obtener títulos con el conjunto más ganador del país.

Su debut puede que sea este mismo jueves, 16 de septiembre frente a Internacional de Bogotá.