Se acerca la hora para que salga una nueva convocatoria de la Selección Colombia de Mayores de la mano de Néstor Lorenzo. Estos citados en particular están bajo la lupa del público al tratarse de la primera lista tras la participación de la Tricolor en el Mundial 2026 jugado en Norteamérica.

Hay una exigencia generalizada relacionada con ver nombres nuevos entre los convocados. Para los aficionados, ya se cumplieron los ciclos de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, entre algunos otros.

Néstor Lorenzo está a punto de dar a conocer la convocatoria de la Selección Colombia luego del Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Esta es la oportunidad para que se les dé un chance a nuevos talentos como Jhon Solís y Juan Manuel Rengifo, se recupere a Yáser Asprilla y se exploren otros que ya pegaron el salto a Europa.

Entre las múltiples dudas alrededor del anuncio de la convocatoria está la fecha en la que saldrá. El propio Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la anunció en las últimas horas.

“El próximo jueves 17 habrá una rueda de prensa en horario por confirmar con el profesor Néstor Lorenzo”, difundió en una rueda de prensa durante el pasado lunes.

“No hemos decidido un horario, por lo que hay un partido de la Selección femenina (sub-20)”, agregó, ante un detalle clave para la atención de los medios.

Aunque la hora permanezca a la deriva, contar con un día definitivo hace que se tenga la certeza de que el jueves próximo será oficial cuáles son los nuevos nombres que defenderán la camiseta Tricolor.

Habrá sorpresas

Se prevé que varios nombres que hasta ahora no han sido utilizados sean requeridos para el triplete de amistosos que se jugará en Estados Unidos a finales de septiembre e inicios de octubre.

Camilo Durán (Celtic), Yoshan Valois (Lanús) y hasta el regreso de Jhon Jáder Durán circulan en el aire como chances para el ataque colombiano. También, por rendimiento, Luis Javier Suárez se mantendría.

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Lista de colombianos con gran rendimiento para ir a la Selección Colombia:

Nelson Deossa (Real Betis).

Kevin Viveros (Athletico Paranaense).

Yáser Asprilla (Girona).

Jhon Solís (Birmingham City).

Pedro Bravo (FC Midtjylland).

Aldair Quintana (Independiente del Valle).

Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional).

Daniel Arcila (León).

Josen Escobar (América de Cali).

Cristian Orozco (Manchester United).

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Nuevos amistosos, fechas y boletería

En medio de la rueda de prensa donde Jesurún hizo referencia a la fecha de la salida de la convocatoria, también se hizo el anuncio de dos nuevos amistosos para la jornada Fifa de noviembre.

Ambos partidos serán jugados vs. Chile, uno en territorio colombiano y el otro en suelo austral, con pocos días de diferencia.

Sobre la boletería para los asistentes a Cali, sede del compromiso, se ha dicho: “Saldrá con los precios convencionales. Todavía falta un par de meses para los partidos, así que más adelante se sabrá”.

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“Personalmente, con el señor alcalde, Alejandro Eder, y el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, hablábamos de eso en la oficina y se definirá”, agregaron.

El propósito de ese doblete de partidos ante La Roja es recaudar fondos “para las labores de reconstrucción y asistencia en las zonas damnificadas tras el devastador terremoto que afectó recientemente al territorio colombiano”, dijo la FCF.

Amistosos anunciados

Viernes, 13 de noviembre de 2026

Colombia vs. Chile

Estadio: Pascual Guerrero (Cali, Colombia).

Hora: por confirmar.

Martes, 17 de noviembre de 2026

Chile vs. Colombia