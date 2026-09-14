Fichaje de James en Atlético Nacional dejó a otro club colombiano como gran ganador: millonada resuena

Atlético Nacional rompió el mercado de pases en Colombia tras el fichaje de James Rodríguez, que se considera uno de los mejores de la historia del fútbol colombiano. El capitán de la Selección Colombia y cumplió con todo el protocolo, firmó su nuevo contrato, estableció las cifras salariales y adelanta sus primeras sesiones de entrenamiento.

Inter de Bogotá, a los pies de James Rodríguez: enorme gesto con Atlético Nacional para el partido en El Campín

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Tras un fin de semana agitado por la presentación en el estadio Atanasio Girardot y todo el tema contractual, James Rodríguez ya es uno más en el grupo de futbolistas del técnico Lucas González, que luego de vencer a Águilas Doradas por la décima fecha de la Liga Betplay, se concentran en el viaje a la capital para el duelo contra Inter de Bogotá.

Este partido abre el mar de expectativa por el posible debut de James con la camiseta verdolaga en El Campín, que se considera la segunda casa de Atlético Nacional. Este hecho incitó mucho más a los hinchas a no fallar a la cita en la noche del miércoles y automáticamente deja a Internacional de Bogotá como el otro gran ganador.

Cabe recordar que Inter de Bogotá es el local y tendrá El Campín con las gradas totalmente de verde que le dejarán una gran ganancia de por medio. Durante la noche de este 14 de septiembre, la boletería se agotó en la capital y tendrá aforo completo para el posible debut de James.

Inter de Bogotá quiere a James en El Campín Foto: Inter de Bogotá

Si efectivamente el volante debuta ante Inter en Bogotá, el golpe de autoridad en el fútbol colombiano se dará por lo alto, además del mensaje para toda la hinchada ubicada en la capital con el detalle de James de por medio. Por si fuera poco, el resquemor en sus rivales capitalinos, Millonarios y Santa Fe, no se hará esperar.

¿Cuánto dinero puede ganar Inter de Bogotá con esta taquilla?

Vale resaltar que Inter de Bogotá colocó a disposición 23.455 boletas, sacando algunas otras para cortesía, patrocinadores, directivos, etc. Ya con todo agotado, se estipula que el club bogotano tendrá ganancias de 2.000 a 2.500 millones de pesos colombianos, teniendo en cuenta los gastos por impuestos, servicios de plataforma y operadores del estadio.

Con este dinero, Inter de Bogotá podría pagar hasta 42 días de salario a sus jugadores y también representa un gran negocio en Bogotá si está Atlético Nacional de por medio. Eso sí, clubes como el mencionado o Fortaleza, o algún otro que quiera ser local en El Campín contra el Rey de Copas, deberá someterse al veredicto de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol.

James Rodríguez en su primer contacto con el Atanasio Girardot como nuevo jugador de Atlético Nacional Foto: Colprensa

El partido Inter Bogotá vs. Atlético Nacional se jugará este miércoles 16 de septiembre a partir de las 8:20 p.m.