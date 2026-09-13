Este sería el megasalario de James Rodríguez en Atlético Nacional: una verdadera millonada

James Rodríguez comienza un nuevo ciclo en su carrera deportiva luego de finalizar el vínculo con el Minnesota United de la MLS y el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Para sorpresa de muchos, el volante colombiano firmó con Atlético Nacional un contrato hasta junio de 2027 en un fichaje que es considerado de los mejores de la historia del FPC.

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En las últimas horas se filtró el megasalario que tendrá el jugador en Atlético Nacional y sería el mejor pago del fútbol colombiano. Las cifras son fascinantes, pues un ciudadano promedio tendría que tener mucha preparación y experiencia o un negocio muy rentable para tratar de manejar los números de James Rodríguez.

Medios como MARCA y Win Sports divulgan la cifra. 1.5 millones de dólares al año como salario base, algo más de cuatro mil millones de pesos colombianos anuales. Esto ya es suficiente para ser considerado entre los jugadores con mejor mesada salarial del fútbol colombiano.

Ahora bien, si se hace la división mes a mes, James gana algo más de 384 millones de pesos colombianos, superando la barrera de otras figuras en el FPC, como Luis Muriel en el Junior de Barranquilla o Hugo Rodallega en Santa Fe. Vale resaltar que el salario de James puede seguir en aumento y alcanzaría hasta los 3 millones de dólares si se suman temas publicitarios.

James Rodríguez cumplió este viernes su primer entrenamiento con Atlético Nacional. Foto: @Nacionaloficial

Otra fuente, como el periodista Felipe Sierra, en la red social X, divulgó una cifra de 1.000 millones de pesos colombianos como salario base de James Rodríguez en Atlético Nacional al mes, lo que parece bastante elevado y daría un total de 12 mil millones de pesos al año, unos 3.9 millones de dólares anuales.

James no tendrá la dorsal 10 en Nacional

Por otra parte, James Rodríguez no podrá usar la camiseta número 10 en Atlético Nacional este semestre. La decisión tiene que ver con las políticas de la Dimayor y los tiempos ya se agotaron. El capitán de la Selección Colombia portaría el 23 en su espalda.

Cabe recordar que la llegada de James se dio oficialmente el pasado jueves, 10 de septiembre de 2026. Para ese momento, Nacional ya llevaba cinco partidos en la Liga Betplay y los tiempos en la Dimayor estaban pasados. Por consiguiente, Edwin Cardona fue inscrito con el número 10 del cuadro verde de Antioquia.

James fue presentado en Nacional Foto: Atlético Nacional

Ya para el primer semestre de 2027, Atlético Nacional podrá hacer las modificaciones y le daría el 10 a James Rodríguez.