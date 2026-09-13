Miedo, zozobra y preocupación en Alianza vs. Junior: otra vez el vandalismo se toma las canchas

El vandalismo se mueve a placer en el fútbol colombiano y Valledupar fue el nuevo epicentro de la violencia. Avanzaba el segundo tiempo en el partido Armando Maestre Pavajeau cuando se desató la trifulca en las gradas entre hinchas, interrumpiendo el desarrollo del compromiso en sus minutos finales.

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Aproximadamente, el partido duró suspendido 20 minutos y Alianza FC iba ganando 1-0. Todo se originó en la tribuna oriental del estadio, donde hinchas del Junior tomaron la iniciativa y levantaron los disturbios. Estos hechos forzaron la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de Valledupar para intentar calmar el ambiente tenso en ese sector del escenario deportivo.

Además de las peleas entre hinchas, hubo lanzamiento de bengalas y algunos desadaptados intentaron ingresar al campo de juego para dañar mucho más el partido. El juez central, Steven Camargo, solicitó inmediatamente el ingreso de jugadores y cuerpo técnico a los camerinos por seguridad mientras las autoridades intentaban calmar a los furiosos barristas. Los futbolistas del Junior se quedaron en la gramilla.

¡PARTIDO DETENIDO⛔️🦈! Se suspende el juego en el Armando Maestre, debido a que los hinchas lanzaron bengalas am campo.



⚠️ Además, hay enfrentamientos con el ESMAD. pic.twitter.com/U93hkZSmk9 — Toque Sports (@ToqueSports) September 13, 2026

Al final, tras 20 minutos de zozobra y miedo, la tribuna oriental pudo ser desalojada y el partido pudo reanudarse sobre el minuto 80. Junior de Barranquilla no pudo ni siquiera empatar y sigue la preocupación ahora con el técnico Sebastián Viera al mando.

Disturbios en Valledupar durante el partido de @JuniorClubSA y Alianza pic.twitter.com/DKCMhaWl5z — cmmnoticias.com (@noticiascmm) September 13, 2026

De esta manera se consumó otro durísimo choque de hinchas en los estadios de Colombia y la lista sigue creciendo. Lo ocurrido entre Santa Fe y América en El Campín días atrás, más los castigos que se impusieron, no basta para que los vándalos se alejen del fútbol colombiano.

Junior en el fondo de la tabla

Además del lamentable show de los hinchas en las gradas del estadio, la otra noticia es el mal andar del Junior en la Liga Betplay. El actual bicampeón no levanta cabeza. El técnico Alfredo Arias fue sacado del equipo por esos malos resultados, pero las cosas siguen en crisis y el club es penúltimo y se aleja de los cuadrangulares semifinales.

Al momento de la destitución, Junior de Barranquilla se la jugó por Sebastián Viera. Esta derrota en Valledupar abre las puertas de la preocupación y deberá mejorar lo más pronto posible los resultados e intentar una clasificación, que ya parece una hazaña este semestre.