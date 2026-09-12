Primera decisión de Lucas González sobre James Rodríguez: convocados de Atlético Nacional vs. Águilas

Este sábado, 12 de septiembre de 2026, Atlético Nacional publicó su lista de 20 jugadores convocados para el partido contra Águilas Doradas. Así, Lucas González tomó su primera decisión oficial sobre James Rodríguez.

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Como se anticipó en las últimas horas, James Rodríguez no fue convocado por el técnico Lucas González, para el partido de Nacional contra Águilas Doradas. Sin embargo, el capitán de la Selección Colombia sí estará en el estadio Atanasio Girardot.

Concretamente, la presentación de James Rodríguez, ante la hinchada de Atlético Nacional, será en el Atanasio Girardot y previo al partido contra Águilas Doradas. Se espera una masiva asistencia de hinchas verdolagas para darle la bienvenida a uno de los refuerzos más importantes en la historia del FPC.

Presentamos la nómina de convocados y nuestro reporte médico, para la décima fecha de Liga, donde disfrutaremos de una tarde muy especial en casa.#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/VJlCamFUuV — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 13, 2026

¿Cuándo será el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional?

“Ya entrenó con nosotros. Lo vimos muy bien (...) Si es por él, va a querer jugar este domingo. Lo veremos muy pronto”, dijo Lucas González, el pasado 11 de septiembre, en plena presentación de James Rodríguez como jugador de Atlético Nacional.

Como ya queda descartado el debut de James Rodríguez contra Águilas Doradas, ahora se daría el próximo miércoles, 16 de septiembre, ante Internacional de Bogotá. ¿La particularidad? Que sería en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital de la República.

El último partido oficial de James Rodríguez fue el pasado 7 de julio de 2026, cuando jugó con la Selección Colombia, ante Suiza, por los octavos de final del Mundial. Luego de eso, y tras su salida del Minnesota United, no volvió a pisar el terreno de manera profesional.

Tanto Lucas González como todo el staff técnico de Atlético Nacional esperan encaminar a James Rodríguez para que llegue de la mejor forma a su debut como jugador del verde de Antioquia.

La felicidad de James Rodríguez por fichar con Atlético Nacional

Rodríguez confesó que su hija, Salomé, fue vital para decidir fichar con Atlético Nacional. Incluso, hizo una comparativa del verde de Antioquia, con Real Madrid, que llenó de orgullo a los aficionados del verde paisa.

“Para mí, yo le decía al presidente que lo que se veía de fuera era como el Real Madrid niño, digámoslo así. Es un club grande y esta camiseta tiene peso, pesa mucho, y a mí me gusta sentir eso”, dijo James.

Y añadió: “A toda la hinchada, gracias. He visto en redes, aunque no sea mucho de redes, pero me han mostrado el cariño de todos. Este club, todos saben lo que es, algo grande y algo único”