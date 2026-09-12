David Alonso se pronuncia tras su aparatoso accidente en Moto2: hizo denuncia y hay polémica

Este sábado, 12 de septiembre, el mundo del motociclismo puso sus ojos en David Alonso. El colomboespañol, al servicio de Aspar Team, estaba disputando la sesión de clasificación para el GP de San Marino de Moto2.

Todo salió mal para David Alonso en el GP de Gran Bretaña: terminó en los últimos lugares

Sin embargo, en medio de la sesión de clasificación, David Alonso sufrió un aparatoso accidente. Fue en la curva 10, cuando faltaban tres minutos para finalizar la sesión, y el piloto de Aspar buscaba su vuelta rápida de cara a la salida del GP este domingo.

En la mencionada curva 10, el piloto Alberto Fernández (Blu Cru Pramac Yamaha) perdió el control de su moto, y esta última embistió a David Alonso. La caída, en la transmisión oficial del evento, encendió las alarmas por los dos pilotos.

BIG crash for Alberto Ferrandez and David Alonso 💥



Thankfully they are both up 👀#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/COKy8P8fDx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 12, 2026

Para tranquilidad de todos, tanto Alonso como Fernández se levantaron por sus propios medios. No obstante, el incidente les acabó perjudicando en tiempo de cara a la carrera principal de este domingo. Además, arrancó la polémica.

David Alonso: “Se cayó porque no tendría las gomas con la temperatura correcta”

Aspar Team citó las palabras de David Alonso tras su caída en la sesión de clasificación. Fue por medio de las redes oficiales del equipo.

“Estoy bien, que es lo importante, y tengo todo claro para mañana. Me he encontrado con dos pilotos que no han hecho lo correcto: al ponerse en medio intentando seguir nuestro ritmo, uno de ellos se ha caído porque no tendría las gomas con la temperatura correcta, y no he podido esquivarlo”, declaró Alonso.

Después, en su cuenta de Instagram, el piloto colombo-español escribió: “Hoy, tenía buenas sensaciones y estaba listo para darlo todo, pero a veces hay situaciones que no dependen de uno mismo... Lo importante es estar bien tras la caída y tenerlo todo claro para la carrera de mañana”.

Alonso largará en la posición 17 este domingo, en la carrera principal.